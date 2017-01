Agrupamento unido na evocação do patrono Carlos Amarante

Há actividades para todos os gostos e para os vários níveis de ensino no Dia do Agrupamento de Escolas Carlos Amarante que, este ano, se assinala no próximo dia 23 de Janeiro e para o qual foi convidado o ministro da Educação e Juventude, Tiago Brandão Rodrigues, que frequentou a escola-sede nos seus estudos secundários.



O ministro ainda não deu resposta, mas o Agrupamento preparou um conjunto diversificado de actividades para evocar o patrono: o arquitecto Carlos Amarante, com a bandeira a ser hasteada na escola secundária, pelas 9 horas, mas com iniciativas em várias escolas.



A data é escolhida para entregar os diplomas aos alunos do ensino secundário que se distinguiram no ano lectivo transacto, mas também para h omenagear professores e funcionários, numa cerimónia que acontece, a partir das 17.30 horas, no ginásio da ESCA.

‘Aproveitar para alimentar’ é o mote para a palestra com que o movimento ‘Re-Food’ pretende sensibilizar os alunos, a partir das 11 horas, na ESCA.



Na sala de dança, os alunos podem tomar contacto com o Tai Chi Chuan, uma arte marcial chinesa, mas há também espaço com a escrita e cultura chinesas num Agrupamento que foi pioneiro em proporcionar o ensino do mandarim aos seus alunos.

Na EB 2,3 de Gualtar, são também várias as actividades cim destaque para uma apresenta-ção do ‘Planeta limpo’ de Filipe Pinto, às 9.05 horas que chega a outras escolas do Agrupamento durante o dia.

