Braga promove-se junto de investidores em Londres

Ricardo Rio, Presidente da Câmara Municipal de Braga, e Carlos Oliveira, Presidente da InvestBraga, estiveram em Londres, nos dias 16 e 17 de Janeiro, para divulgar oportunidades de investimento e captar novas empresas para Braga, num conjunto de acções inseridas na estratégia de diplomacia económica e de apoio ao desenvolvimento e criação de emprego do Município.



Tendo como ponto central um evento organizado pelo Financial Times, com a participação de empresas TICE, que atuam no Reino Unido, esta visita ofereceu também a oportunidade para manter contactos com a comunidade portuguesa de gestores em Londres, para a realização de uma visita à Microsoft Ventures (parceira da Startup Braga), além de um encontro com o Embaixador de Portugal no Reino Unido, Manuel Lobo Antunes.



Hoje, Ricardo Rio e Carlos Oliveira foram os oradores convidados num almoço/debate sobre “Exploração de oportunidades nas tecnologias de informação e comunicação na Europa”, que foi moderado pela jornalista Courtney Fingar, do Financial Times e que registou a participação de CEO’s de 14 empresas de tecnologia de informação e comunicação com sedes em Londres.



Rui Marques, representante da AICEP no Reino Unido e Conselheiro Económico da Embaixada, também participou no debate. Estas empresas foram convidadas pelo Financial Times precisamente por terem planos de expansão para o exterior, tendo este evento como foco principal as condições que Braga oferece no sector das novas tecnologias, dando a conhecer o seu ecossistema de inovação e empreendedorismo.



A saída do Reino Unido da União Europeia esteve sempre subjacente no debate, onde Braga procurou posicionar-se como cidade estratégica para receber algumas destas empresas que manifestaram interesse em se instalarem em outros países da UE.



Ricardo Rio destacou que “esta parceria com o Financial Times dá sequência aos contactos efectuados no Fórum de Investimento do Dubai no ano passado e é uma oportunidade única para dar visibilidade a Braga no Reino Unido, em particular no actual contexto de provável saída da União Europeia”. Além disso, o Presidente da Câmara Municipal reforçou que “este trabalho de divulgação de Braga tem de ser consistente e alargado, e esta rede de contactos permitiu-nos mostrar o que de melhor tem de Braga para oferecer a estas empresas de TICE britânicas, até porque não há um grande historial de investimento deste país em Portugal, e em particular, em Braga”.



Carlos Oliveira acrescentou que “queremos fazer com as empresas do Reino Unido aquilo que já fizemos com a Alemanha e a França, que têm investimentos de sucesso em Braga”. O Presidente da InvestBraga reforçou ainda que há “vários factores diferenciadores de Braga e da região, que oferecem vantagens competitivas para quem procura investir, como a qualidade do talento e dos recursos humanos, a localização competitiva do concelho e ainda os elevados padrões de qualidade de vida existente numa cidade média como Braga”.



A referência a instituições como a Universidade do Minho e o INL ou a empresas com investimentos de sucesso, como a Bosch ou a Delphi, foi uma constante no debate, enquanto forma de demonstrar que vale a pena conhecer mais e investir em Braga, uma vez que a cidade está preparada para acolher centros de competências internacionais em sectores de vanguarda.



No dia anterior, Ricardo Rio e Carlos Oliveira foram recebidos pelo Embaixador de Portugal no Reino Unido, Manuel Lobo Antunes, a quem explicaram os motivos desta vinda a Londres, no sentido de colocar a Embaixada Portuguesa em sintonia com o objetivo que Braga tem no sentido de captar novos investimentos no exterior. Por iniciativa do Embaixador, foi promovido um encontro com um grupo de destacados gestores portugueses radicados em Londres, no sentido de divulgar as oportunidades de negócio em Braga e concertar estratégias para que a comunidade portuguesa possa contribuir para ajudar o Município a captar novos investimentos. Um dos portugueses que esteve presente foi o Bracarense João Medeiros, editor de ciência da prestigiada revista Wired.



