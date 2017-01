Monção: Casa da Música/Sede da banda musical de Monção com financiamento assegurado

autor Redacção num. de artigos 30774

Face à demora da aprovação da candidatura, o município avançou com a obra, nunca desistindo de pugnar junto dos responsáveis pela aprovação do projeto. A boa nova chegou há dias com a confirmação da respetiva aprovação. O investimento de 322.656,00 € acrescido de IVA, será comparticipado em 85 por cento.



O edifício da antiga estação da CP encontra-se em fase de requalificação e adaptação para funcionar como Casa da Música/Sede da Banda Musical de Monção, devendo a inauguração acontecer no dia 25 de abril do corrente ano, terça-feira, feriado nacional.



Compromisso eleitoral e antiga aspiração da filarmónica, a autarquia monçanense apresentou uma candidatura no âmbito da regeneração urbana, contudo, face à demora na respetiva aprovação, decidiu avançar com os trabalhos, assumindo todos os encargos financeiros.



Sem garantias de comparticipação mas com vontade em cumprir o prometido, elaborou o projeto de execução, lançou os respetivos concursos e deu início aos trabalhos. O valor de adjudicação da empreitada, à qual concorreram várias empresas, ficou em 322.656,00 € acrescida de IVA.



Enquanto decorria a obra, o município nunca deixou de pugnar junto dos responsáveis governamentais pela aprovação do projeto. Fê-lo de diferentes formas em distintos locais. Não foi em vão. A confirmação da aprovação governamental chegou há dias. A comparticipação é de 85 por cento.



Inserido numa área extensa com significativo movimento automóvel e pedonal, a futura Casa da Música/Sede da Banda Musical de Monção engloba um espaço para ensaios coletivos e salas individualizadas para a aprendizagem e aperfeiçoamento dos diferentes instrumentos.



Mantendo a traça arquitetónica original e a memória ferroviária de outrora, através de elementos identificativos e a cobertura nas traseiras, representa o ponto de partida de um projeto estruturante para a beneficiação daquele espaço situado à entrada do centro histórico da vila.



*** Nota da C.M. de Monção ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas