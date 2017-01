Novo abrigo de animais de Vila Verde em construção

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr. António Vilela, e responsáveis da Associação para a Defesa dos Animais e Ambiente de Vila Verde visitaram a obra de construção do novo abrigo de animais.



O investimento na construção deste novo equipamento ascende a mais de 130 mil euros e terá capacidade para albergar cerca de 150 animais.

Este esforço do Município de Vila Verde permite a criação de condições para que Vila Verde tenha um equipamento amplo, moderno e funcional, de acordo com as exigências de um tempo em que os direitos dos animais estão a ser cada vez mais promovidos e salvaguardados.

A gestão deste novo equipamento vai ficar sob a responsabilidade da Associação para a Defesa dos Animais e Ambiente de Vila Verde. O espaço que atualmente existe irá ser desmantelado e o mesmo integrará a requalificação que será levada a bom termo para a criação de um parque urbano.



O Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr. António Vilela, refere que “as instalações existentes deixaram de ter capacidade de resposta para atender às necessidades em matéria de acolhimento de animais abandonados, razão pela qual se tornou imperioso proceder à construção de um novo equipamento, mais amplo e suscetível de desempenhar a sua missão de forma eficiente e de acordo com as normas de higiene e segurança em vigor.”



O mesmo edil considera que “a defesa dos direitos dos animais e a salvaguarda da qualidade ambiental são dois valores fundamentais que se impõe salvaguardar e incrementar num concelho como o de Vila Verde, com reconhecida sensibilidade e sempre empenhado em proteger a natureza e acarinhar os animais.”



*** Nota da C.M. de Vila Verde ***

