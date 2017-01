Braga define estratégia para afirmação como Cidade Intercultural

No âmbito da adesão à rede das Cidades Interculturais, Braga recebe, entre hoje e amanhã, uma comissão do Conselho da Europa para avaliar os diversos domínios da actuação municipal nesta área. Depois da adesão formal a esta Rede, e tendo como exemplo as boas práticas implementadas por outras cidades, o Município de Braga prepara-se agora para identificar um conjunto de objectivos, de forma a desenvolver um plano de acção que sustentará a sua estratégia intercultural.



O encontro, que decorreu no gnration, contou com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal de Braga, Firmino Marques, do coordenador da Rede Portuguesa de Cidades Interculturais, André Carmo, assim como do representante do Conselho da Europa, Eladio Galiano, e do especialista internacional em diálogo intercultural, Robin Wilson.

A adesão à rede das Cidades Interculturais foi concretizada a 15 de Março do ano transacto, com Braga a preencher o Index de Cidade Intercultural baseado num inquérito de 73 questões agrupadas em 11 indicadores. O documento foi alvo de análise por parte do Conselho da Europa que, durante esta visita, apresentou as suas conclusões e recomendações sobre políticas interculturais a adoptar pelo Município de Braga.

Segundo Firmino Marques, Braga trabalha com “muita responsabilidade a questão da interculturalidade e apresenta uma rede de parceiros empenhada, cuja acção aponta para a afirmação da Cidade como um espaço de encontro entre diversas culturas, assumindo-se como um agente de mudança”.

Como explicou o Autarca, em Braga existem diversas instituições que têm como principal preocupação a complementaridade e a difusão de valores de cidadania assentes na responsabilidade intercultural. “Ao longo dos últimos anos, foram desenvolvidos, em Braga, muitos projectos com reconhecimento nacional e internacional e que visam promover a consciência para a diversidade positiva, desconstruir preconceitos e discriminações, mediar e resolver conflitos, sempre com o intuito de promover a coesão e inclusão social”, referiu o Firmino Marques, no encontro que contou com a participação de diversas instituições e estabelecimentos de ensino, que se assumem “como parceiros imprescindíveis do Município de Braga no domínio da interculturalidade”.



/> De acordo com os resultados dos índices globais, Braga posiciona-se no 65º lugar entre as 83 cidades da amostra, com um índice agregado de 47% entre as cidades interculturais. Entre as cidades com menos de 200 mil habitantes, Braga ocupa a 33ª posição, mantendo esse mesmo lugar no ranking das cidades com menos de 15% de residentes nascidos no estrangeiro.

Segundo o relatório do Conselho da Europa, Braga apresenta uma taxa superior à amostra das restantes cidades em campos como a Educação, Linguagem, Perspectivas Internacionais ou Competência. Por outro lado, o relatório, hoje apresentado, recomenda que Braga fortaleça as suas políticas interculturais em matérias como Bairros Sociais, Mercado de Trabalho e de Negócios, Vida Cultural, Compromisso, Lente Intercultural, Mediação, Comunicação ou Acolhimento.

Eladio Galiano elogiou o trabalho desenvolvido pelo Município de Braga e pelas instituições que trabalham nesta área, apontando o caminho a seguir para que a Cidade afirme cada vez mais a sua interculturalidade. “Felicitamos a Cidade de Braga pelos esforços desenvolvidos nesta área e estamos confiantes que, ao seguir directrizes e práticas de outras cidades interculturais, os resultados serão ainda mais visíveis e tangíveis”, referiu o representante do Conselho da Europa, adiantando que “Braga tem muito a ganhar se considerar outros exemplos já implementados e que podem ser uma fonte de aprendizagem e inspiração para orientar iniciativas futuras”.

Recorde-se que o projecto ‘Cidades Interculturais’ é um programa emblemático do Conselho da Europa que procura explorar o potencial de uma abordagem intercultural para a integração em comunidades com populações culturalmente diversas. As cidades participantes no programa estão a rever a sua governação, políticas, discursos e práticas a partir de um ponto de vista intercultural. Até à data foram 83 as cidades que passaram por uma análise das políticas interculturais utilizando o Index das Cidades Interculturais.



Após este encontro, os responsáveis realizaram uma visita à EB1 do Fujacal e EB2,3 de Nogueira, assim como ao Bairro de Santa Tecla, para conhecerem de perto a realidade local e a implementação dos vários programas interculturais.



*** Nota da C.M. de Braga ***

