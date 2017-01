Corrida de Ano Novo estreou eventos desportivos de 2017 em Esposende

A Corrida de Ano Novo, que decorreu no passado dia 14 de janeiro, assinalou o arranque dos eventos desportivos que o Município de Esposende vai levar a efeito ao longo deste ano, com o intuito de fomentar a prática desportiva, dinamizar os espaços e equipamentos desportivos, potencializar os recursos e incrementar hábitos e estilos de vida saudáveis.



A prova de 10 Km desenvolveu-se na área urbana da cidade e mobilizou 1300 participantes, incluindo os integraram a caminhada de 8 km, adesão que superou as expetativas e que vem certificar a estratégia municipal de desenvolvimento desportivo do concelho que tem vindo a ser implementada.



A Corrida de Ano Novo foi a primeira de um vasto conjunto de corridas que o Município de Esposende vai realizar, sendo que a próxima é o III Trail de Esposende, a ter lugar no dia 12 de março. Em maio, no dia 28, realiza-se a V Corrida da Primavera, a 8 de julho decorre a Corrida Marginal à Noite, a 14 de julho o Proriver Trail Running e, por fim, no dia 9 de setembro, a Corrida da Praia.



/> Relativamente a resultados, em Masculinos, no escalão Sub 25, venceu João Teixeira, da A. D. Amarante/OpraticantE.Pt (34:34.83), na segunda posição ficou Vasco Faria, da Runriver (35:48.60) e, em terceiro, classificou-se Davide Fontes, do C.D.C. Navais (37:14.20).



No escalão Seniores, o primeiro lugar foi alcançado por Luís Pereira, da Águas do Porto - Casa Dos Trabalhadores (32:53.91), seguido de Tozé Castro, do Fiães, (33:15.17) e de Vitor Santos, da mesma equipa (33:28.39).



Quanto ao escalão M40, o primeiro lugar do pódio foi conquistado por Rui Laranjeira, da Experienciar/barceltecnica/sportsonfire (35:37.38), no segundo posto ficou José Teixeira, da Adeca Beat (35:54.24), e, no terceiro lugar, classificou-se João Barbosa, do Fiães SC (37:41.96).



Os três primeiros classificados no escalão M45 foram Manuel Branquinho, do Grupo Juvenil de Vila de Punhe (34:50.77), José Andrade (35:23.06) e Carmindo Soares (36:11.46), ambos do Movimento de Juventude de Merelim.



*** Nota da C.M. de Esposende ***

