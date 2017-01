Missa das crianças e procissão são apostas das Festas de S. Vicente

A Irmandade do Mártir S. Vicente de Braga e a Fábrica da Igreja (Paróquia de S, Vicente), leva a efeito, a partir de sexta-feira, a Festa do Mártir S. Vicente.

Os festejos, que aliam as vertentes religiosa e cultural são considerados os maiores festejos populares do concelho de Braga, depois do S. João. “A seguir ao S. João esta é a romaria mais popular. Não há encenações. É o povo que acorre”, frisou José Pinto, juiz da Irmandade do Mártir S. Vicente de Braga.



“A realização de uma missa dedicada às crianças é uma das novidades deste ano. “Este ano, sendo a festa ao domingo, há mais facilidade dos pais poderem trazer as crianças, mas vamos destacar a missa das 10 como benção das crianças presentes. Vamos invocar a benção e protecção de S. Vicente contra as doenças que afectam as crianças”, referiu o pároco de S. Vicente, João Paulo Alves.



O programa começa na sexta-feira, a partir das 17.30 horas, com a inauguração da exposição ‘Viajar por Azulejos sobre Talha(s)’.

No dia seguinte, começa a romaria, marcado pela Eucaristia (às 18 horas) e pela tradicional fogueira. “A benção da fogueira significa a benção da luz de Deus, por acção do Espírito Santo”, declarou o pároco João Paulo Alves.



No dia 22 (domingo, dia de S. Vicente), além da missa das crianças, decorre também a Eucaristia do meio-dia, onde serão lembrados os membros da irmandade falecidos. A partir das 19 horas a Igreja de S. Vicente acolhe a Eucaristia Solene durante a qual os fiéis podem apreciar as relíquias do santo.

Entre os dias 23 e 27, as crianças de vários estabelecimentos de ensino e da Catequese são convidadas a participar na romagem ao mártir.



No dia 27, o historiador Eduardo Pires de Oliveira aborda o tema dos ‘Azulejos Entre Talhas’.

O dia 29 começa com a terceira mostra de Moletinhos e do Licor de S. Vicente, no adro da Igr eja. A mostra conta, este ano, com a colaboração de Agostinho Peixoto da Confraria do Pudim Abade de Priscos, entre os padrinhos. À tarde, a partir das 15.30 horas, sai à rua a procissão em honra do santo. O acto religioso é encarado como “uma manifestação de fé a Deus, tendo como inspiração S. Vicente”, disse o padre João Paulo Alves. A procissão encerra com o sermão do santo.



A irmandade apela à participação dos paroquianos, essencialmente jovens, a participarem na procissão. As inscrições podem ser feitas na sacristia da Igreja de S. Vicente, entre as 11 e as 12 horas. Cada figurante terá de desenbolsar oito euros, pelo aluguer da vestimenta.

A apresentação do programa das festas serviu também para dar a conhecer a nova figura do santo, elaborada pelo artesão Alberto Vieira.



O boneco vai contribuir para financiar as obras da igreja no âmbito da candidatura ‘Abrigar S. Vicente’, apresentada ao programa de financiamento ‘Portugal 2020’. Ao todo, informou a Irmandade do Mártir S. Vicente, são necessários cerca de 300 mil euros para a realização de vários trabalhos. “ Candidatamo-nos à designação de Património Cultural. A abóbada e o telhado precisam urgentemente de intervenção”, informou Ester Guimarães, presidente da Assembleia Geral da Irmandade do Mártir S. Vicente de Braga.



A mesma responsável adiantou ainda que “ a primeira acção é a reabilitação e conservação da igreja, e a segunda é a promoção da igreja”. É precisamente ai, referiu Ester Guimarães, que entram estas peças de cerâmica (uma elaborada no ano passado pela ceramista Manuela Costa, e a de este ano, de Alberto Vieira).

A irmandade anunciou ainda que, a Igreja de S. Vicente será “a primeira a vir a ter medidas de auto-protecção (como os simulacros). Isto está aprovado, está autorizado e agora é só avançar” revelou José Pinto, juiz da Irmandade de S. Vicente.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas