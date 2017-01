Alunos da EB 2,3 Professor Gonçalo Sampaio combatem desperdício alimentar

A hora do almoço no refeitório da EB 2,3 Professor Gonçalo Sampaio, em Póvoa de Lanhoso, passou a ser supervisionada por ‘alunos mediadores’, que pretendem tornar mais calma e disciplinada a utilização daquele espaço e combater o desperdício alimentar.

A escola explica que esta acção se trata do alargamento de um projecto de mediação de conflitos e de prevenção do ‘bullying’, que no ano lectivo anterior se cingiu aos intervalos.



Durante o período de funcionamento do refeitório, diferentes equipas de ‘alunos mediadores’, mais de 40 alunos do 8.º e 9.º ano, organizam e orientam os estudantes nas filas, ajudam os mais pequenos na organização dos tabuleiros e apoiam no controlo das senhas. Paralelamente, incentivam a que todos comam a sopa e fruta, a que não desperdicem comida e a que não sujem as mesas ou desarrumem o espaço.



As equipas aplicam um sistema de alertas, utilizando sinais amarelos ou vermelhos sempre que um aluno não cumpra alguma das regras do Código de Conduta definidas para o refeitório. O sinal amarelo é apresentado ao aluno em incumprimento, para que este se iniba de continuar, e o sinal vermelho é apresentado quando o aluno não acata a orientação e não assume uma conduta correta. Neste caso, a ocorrência será comunicada ao director de turma que, posteriormente, deve fazer com o aluno um trabalho de autor-reflexão sobre o seu comportamento.



Os alunos mediadores continuam também a actuar nos intervalos, co m o objectivo de minorar os níveis de conflitualidade e de indisciplina. Actuam ao nível da gestão de conflitos, tentativas de vandalismo e de incumprimento do Código de Conduta da escola e na prevenção do ‘bullying’ e do ‘cyberbulling’.



Para José Fonseca, aluno coordenador dos Jovens Mediadores que actuam no refeitório, este projecto está a ser “muito importante”, porque já se notam “muitas melhorias na postura dos alunos”. Acrescenta que antes “havia alunos que deitavam comida fora”, chegando a aparecer “peças de fruta inteiras no balde do lixo”.

Da mesma forma, o aluno coordenador das equipas de gestão e mediação de conflitos no recreio, João Oliveira, refere que as ocorrências diminuíram. “Nota-se que os alunos já assumem uma postura mais adequada e isto deve-se ao projecto”, sublinha.



O comunicado refere que o projecto de Gestão e Mediação de Conflitos nos recreios e no refeitório tem contribuído para que a escola seja “um verdadeiro espaço de cidadania activa”. “Ouvir os alunos, aceitar e apoiar os seus projectos, envolvê-los em dinâmicas inovadoras, incentivar o voluntariado e o trabalho de equipa e de inter-ajuda, faz da escola um espaço vivo em que se formam cidadãos muito para além das competências académicas”, lê-se no comunicado.

Em breve, este projecto será alargado a todos os centros escolares do agrupamento, contemplando os alunos do 1.º ciclo.

