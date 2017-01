You Can’t Win, Charlie Brown trazem ‘Marrow’ ao Theatro Circo

autor Redacção num. de artigos 30778

A banda lisboeta ‘You Can’t Win, Charlie Brown’ (YCWCB) apresenta esta sábado, no palco do Theatro Circo, o seu mais recente trabalho discográfico ‘Marrow’. Na bagagem a banda traz ainda todas as outras composições criadas até aos dias de hoje.

Este é um dos espectáculos mais aguardados da programação de Janeiro do Theatro Circo.

Os YCWCB são Afonso Cabral, Salvador Menezes, Tomás Sousa, Luís Costa, David Santos (conhecido também pelo seu nome artístico Noiserv) e João Gil.



Nasceram em 2009, mas é em 2010, durante a 15ª edição do Festival Termómetro, que os You Can’t Win, Charlie Brown davam os primeiros passos e preparavam o público português para aquilo que se viriam a tornar - um projecto que enche salas por todo o país marcando assim uma geração e públicos do novo milénio.

Em 2012 conseguem fazer parte de um dos festivais norte-americanos mais entusiasmantes - o SXSW ( South by Southwest).



Passados sete anos, um EP homónimo e três álbuns (‘Chromatic’; ‘Diffraction/Refraction’ e ‘Marrow’), os YCWCB chegam ao Theatro Circo para apresentar o mais recente trabalho que lhes valeu os lugares cimeiros em variadíssimas listas de melhores do ano, nomeadamente o melhor disco nacional para a Rádio Radar, terceiro melhor disco para a Antena 3, entre tantas outras nomeações.

Por altura da edição de ‘Marrow’, o mesmo entrou para a liderança do top nacional de discos vendidos, lugar habitual- mente tomado por outras sonoridades, revelando assim o potencial da banda lisboeta.



Para a noite deste sábado, a cidade recebe os seis músicos criadores das imensas harmonias vocais que adornam os seus registos discográficos. Caso para dizer que este espectáculo é dedicado aos fãs do projecto e para curiosos que queiram descobrir uma superbanda nacional.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas