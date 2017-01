Eurodeputado José Manuel Fernandes recandidata-se a coordenador do PPE na comissão dos orçamentos

autor Redacção num. de artigos 30778

O Deputado ao Parlamento Europeu do PSD, José Manuel Fernandes, recandidata-se a coordenador do Grupo do Partido Popular Europeu (PPE) na Comissão dos Orçamentos. A eleição do cargo realiza-se hoje, a partir das 18h30, em Estrasburgo, numa semana repleta de eleições para diferentes funções do Parlamento Europeu.



Todos os cargos eleitos do PE são renovados a meio de cada mandato - ou seja, as eleições ocorrem no início da legislatura e a meio dos cinco anos de mandato.



José Manuel Fernandes, que foi eleito por unanimidade no início deste mandato, em julho de 2014, coordenador do PPE na comissão dos orçamentos, recandidata-se agora ao cargo.



A Comissão dos Orçamentos é uma das mais relevantes do Parlamento Eur opeu e tem, entre outras competências, o quadro financeiro plurianual das receitas e despesas e sistema de recursos próprios da União, o orçamento da União, as actividades financeiras do Banco Europeu de Investimento (BEI), a inscrição do Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED) no orçamento e o seguimento e avaliação da execução do orçamento.



Como coordenador, o eurodeputado tem a responsabilidade de liderar a negociação entre os diferentes grupos, a distribuição e gestão dos dossiês em análise e discussão.



Neste mandato, o eurodeputado José Manuel Fernandes foi ainda responsável pelo orçamento geral da União Europeia para 2016 e pela negociação do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos - o ‘Plano Juncker’.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários