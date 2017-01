Capital das Camélias apresenta “monumental” mural de graffiti

Celorico de Basto, a Capital das Camélias, vai inaugurar, dia 20, pelas 12h30, um mural de graffiti inspirado nas camélias.



A ação integra-se no Café Cultural - Residência Artística e será o arranque da Festa Internacional das Camélias marcada para o terceiro fim-de-semana de março, nos dias 17, 18 e 19.



“As camélias são rainhas em Celorico de Basto por isso, trabalhamos por forma a nos adaptarmos, o melhor possível, a essa realidade, criando todos os meios e formas que valorizem este património natural” disse o presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto, Joaquim Mota e Silva. “Temos um artista altamente conceituado em artes plásticas que se destaca no graffiti que, certamente, nos irá presentear com uma obra de arte única” realçou.



A obra apresentada por Francisco Camilo ficará na rotunda do nó de Britelo, uma das portas de entrada na vila de Celorico. Inspirado nas camélias, o mural de graffiti ficará naquele local durante o período de promoção de um dos maiores certames promovidos em Celorico de Basto, a Festa Internacional das Camélias.



*** Nota da C.M. de Celorico de Basto ***

