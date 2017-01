Viana do Castelo: Câmara Municipal distribui cerca de 12.500 euros para instituições de solidariedade

A Câmara Municipal de Viana do Castelo entregou hoje a três instituições de solidariedade social do concelho o valor de 12.394 euros resultantes do protocolo assinado pela autarquia com quatro diferentes entidades que, desde 2015, instalaram 77 contentores de recolha de roupas, calçado e brinquedos nas freguesias do concelho de Viana do Castelo.



De acordo com o protocolo firmado com a Sarah Trading, Ultriplo, Humana e Wippytex, a instalação dos contentores tem como contrapartida um contributo em dinheiro a reverter para instituições de solidariedade social. Em 2017, foram atribuídos subsídios extraordinários de 4131,63€ à ACAPO - Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal-Delegação de Viana do Castelo, ao Centro Social e Paroquial Senhor do Socorro e ao Centro Social e Paroquial de Vila de Punhe.

De lembrar que esta atribuição resulta de um protocolo entre a Câmara Municipal de Viana do Castelo e as quatro empresas criado com o objetivo de promover o reforço da cooperação social entre as duas entidades e desenvolver mecanismos de cooperação que tornem possível e promovam a participação conjunta em atividades de caráter social e de emergência social.

As empresas instalaram os contentores destinados à recolha de roupa, calçado, brinquedos e outros, sendo que, por cada tonelada recolhida, é doada à autarquia uma quantia que visa o desenvolvimento de novos projetos de cariz social/ambiental.



*** Nota da C.M. de Viana do Castelo ***

