Guimarães promove novas visitas guiadas a mostras de arte urbana em paragens de autocarro

Mais duas visitas ao projeto “As Paragens onde o Tempo Habita”, com inscrições abertas. Iniciativas decorrerão em dois domingos de manhã. A próxima é já neste fim de semana e a última em fevereiro.





A Câmara Municipal de Guimarães tem abertas inscrições para a participação em mais duas visitas guiadas de autocarro, nos dias 22 de janeiro e 19 de fevereiro, às intervenções artísticas realizadas em dezassete abrigos de paragens de transportes públicos no centro de Guimarães, um dos eventos que, no passado dia 13 de dezembro, assinalou o 15º aniversário da elevação do Centro Histórico a Património Cultural da Humanidade.



As inscrições para o público poder acompanhar as visitas ao projeto urbano “As Paragens onde o Tempo Habita” são limitadas aos lugares existentes no autocarro. Os percursos nos dois dias têm início às 11 horas, no abrigo da Alameda S. Dâmaso (Norte), seguindo-se o da Rua de Santo António, Alameda da Universidade (2), Rua Teixeira Pascoais e Pavilhão Francisco de Holanda.



O périplo continua pela Avenida São Gonçalo (2), Alameda Dr. Ma riano Felgueiras (em frente ao Hospital), Escola de Creixomil, Alameda Dr. Mariano Felgueiras (em frente ao GuimarãeShopping), Avenida D. Afonso Henriques, Largo República do Brasil (2), Alameda Abel Salazar (em frente à Escola Martins Sarmento), Rua Dr. R. Carvalho e Av. Cónego Gaspar Estaço (junto ao Tribunal).



Inscrições por email ou na Praça S. Tiago

Os interessados poderão efetuar as inscrições através de correspondência eletrónica (cultura@cm-guimaraes.pt) ou diretamente na Loja Interativa de Turismo de Guimarães, na Praça de S. Tiago, até ao dia anterior à data pretendida. Para tal, deverão indicar o nome, contacto de telemóvel, número de pessoas e data pretendida.



O projeto, coordenado pela Escola Superior Artística de Guimarães (ESAG), em parceria com as empresas ARRIVA e JCDecaux, é constituído por ilustrações da autoria de Flavie Monjon, Mafalda Neves, João Silvestre, Catarina Peixoto, Sérgio Marques e Evandro Souza Dias, jovens autores, mestres em ilustração pela ESAG, dirigida por Paulo Leocádio, que coordenará as duas visitas.



*** Nota da C.M. de Guimarães ***

