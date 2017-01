Transportes Urbanos de Braga registam resultados positivos pelo terceiro ano consecutivo

Pelo terceiro ano consecutivo, os Transportes Urbanos de Braga (TUB) apresentaram resultados positivos, com um aumento de mais de 4% da receita e um crescimento de clientes de 3,44%, tendo mesmo ultrapassado a barreira dos onze milhões de passageiros transportados.

Sem que se tenha verificado qualquer aumento de tarifários, a empresa municipal fechou 2016 com uma receita total de 6,5 milhões de euros - resultante do aumento da venda de títulos (mais 3,4%) e do incremento do aluguer de viaturas (mais 25%) -, passando a apresentar capitais próprios positivos na ordem dos 350 mil euros.



Para o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, os dados, apresentados hoje, 18 de Janeiro, são o reflexo de uma gestão rigorosa e exemplar. “Os TUB estão a prestar um serviço público cada vez melhor, chegam a mais Bracarenses, a mais locais e de forma mais consistente, quer pela diversidade, quer pela regularidade das carreiras, e com custos cada vez menores”, referiu o Edil, na sessão que decorreu na sede da empresa.



Contrariando a realidade do sector a nível nacional, em Braga “não aumentámos os tarifários, eliminámos as restrições existentes ao nível dos passes de reformados, reduzimos o custo dos cartões”, frisou Ricardo Rio, notando o “extraordinário desempenho” da empresa municipal nos últimos três anos. “Hoje os Bracarenses têm nos TUB um parceiro para o seu dia-a-dia, com um serviço de proximidade e qualidade”, acrescentou.



Para o Autarca é necessário continuar a optimizar a gestão, a qualificar o serviço prestado e a investir em sistemas mais inteligentes, por forma a facultar uma informação mais rigorosa aos cidadãos sobre o seu funcionamento.



A concretização do projecto de expansão do Parq ue de Materiais e Oficinas (PMO) é, segundo Ricardo Rio, crucial para melhorar o desempenho da empresa. “Até ao final do mês de Março serão demolidos os edifícios do Bairro dos Falcões, contíguo às instalações dos TUB, no sentido de garantir a disponibilização do terreno para que seja possível à empresa expandir e reorganizar o seu parque de oficinas e construir a sede corporativa”, referiu o Edil, adiantando que o espaço irá também acolher a Associação MOTAP e, desta forma, libertar as salas que ocupa actualmente no Museu dos Biscainhos.



Autarca reclama mais apoio do Estado para renovação da frota

A renovação da frota é outro dos desafios dos TUB, mas Ricardo Rio considera que este é um esforço que a empresa e a Autarquia não podem fazer sozinhos. A par de linhas de apoio, o Edil Bracarense defende a necessidade de se criarem estímulos mais sustentados para a renovação das viaturas.



Para Ricardo Rio, o serviço público de transportes merece outro tipo de apoios por parte do Estado Central, “mas infelizmente os investimentos continuam a ser concentrados nas duas grandes áreas metropolitanas, em Lisboa e no Porto”. O Autarca lamentou ainda o facto de os Bracarenses pagarem duas vezes pelos transportes, “os seus através do Orçamento Municipal, e os dos outros, através do Orçamento de Estado e dos impostos”.



“Pagar para os outros faz sentido quando temos um nível de desenvolvimento superior ao dos outros e quando é necessário promover a coesão. Ora, aquilo que se promove é precisamente o contrário, é valorizar os territórios mais ricos, os que têm mais recursos, em detrimento daqueles que necessitariam de maiores estímulos por parte do Estado Central”, salientou o Edil.



