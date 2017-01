Ponte de Lima já tem fibra óptica

autor Redacção num. de artigos 30788

O Município de Ponte de Lima dando continuidade a um conjunto de iniciativas que promovem a modernização administrativa e eficácia da comunicação dos seus serviços na perspetiva da qualidade na administração local, realizou recentemente o investimento público na ampliação da sua rede de fibra ótica e criação de condições para ligações redundantes que servem pontos de interesse relativos a espaços e serviços públicos, entre vários edifícios municipais dispersos pelo Centro Histórico. Este investimento irá, ainda, permitir de futuro à autarquia melhorar a qualidade dos pontos WI-FI (Pontos de Acesso da Internet Pública) existentes e a criação de novos pontos de acesso.



Paralelamente, foram desenvolvidos nos últimos tempos pelo Município todos os esforços no sentido de chamar a atenção para potenciais investidores para a viabilidade de instalação de fibra óptica para uso privado no concelho de Ponte de Lima.



Para além da vontade manifestada, por várias vezes, pelos munícipes para a existência desses serviços, entendeu-se que seria importante apresentar dados em concreto que, de forma objetiva e isenta, permitissem aferir sobre o seu verdadeiro interesse na realização desse investimento na perspetiva das empresas privadas com competências para a criação desta importante infraestrutura.

< br /> Nesse sentido, e por forma a tornar este Município mais atrativo ao investimento e fixação de empresas e de pessoas e à própria infoinclusão, o Município promoveu a realização de um estudo para avaliar as unidades habitacionais residenciais e SOHO (small office home office), isto é, os pequenos comércios. Este estudo, tal como referido, pretendia acima de tudo demonstrar junto de potenciais investidores privados a viabilidade e interesse na realização desse investimento.

Acreditamos, por isso, que todo este esforço não foi em vão, na medida em que neste momento já existe fibra ótica em várias freguesias de Ponte de Lima e várias operadoras a disponibilizar serviços de comunicações eletrónicas.



Assim, segundo informações fornecidas pela empresa que se encontra a instalar a infraestrutura em causa, a cobertura em fibra óptica irá abarcar, em fases distintas, as freguesias de Poiares, Freixo (Ardegão, Freixo e Mato), Vitorino dos Piães (Navió e Vitorino dos Piães), Fornelos (Fornelos e Queijada), Facha, Correlhã, Feitosa, Arca e Ponte de Lima, Ribeira, Refoios, Arcozelo, Estorãos e Gandra, devendo no entanto a viabilidade de cobertura ser sempre confirmada com os operadores de telecomunicações, pois em muitas destas freguesia pode não ser total.



*** Nota da C.M. de Ponte de Lima ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas