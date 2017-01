Contabilistas debatem Orçamento de Estado

Cerca de dois mil contabilistas certificados estão reunidos desde ontem no Parque de Exposições de Braga para participarem no encontro sobre ‘Orçamento de Estado - Aprofundamento das mais recentes alterações Fiscais’. O encontro é organizado pela Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC).

De acordo com a OCC o Orçamento de Estado deste ano não apresenta grandes alterações ao nível contabilístico, “mas não deixa de ter aspectos importantes, principalmente a questão da declaração de IRS automática (que tem de ser validada até 15 de Fevereiro). Temos também o adicional do Imposto Municipal sobre Imóveis, que as pessoas querem saber como vai funcionar, e algumas alterações em sede de IRS e benefícios fiscais”, disse ao ‘Correio do Minho’, Artur Silva, director da OCC.



O responsável lembrou que o objectivo de cada Orçamento de Estado é se mpre o de “arrecadar mais receita”, mas “em termos dos contabilistas, não é um orçamento que traga mais acréscimo de trabalho, como tem acontecido nos outros anos”.

António Cerqueira, presidente do Conselho Fiscal da OCC, acrescentou que o encontro que hoje termina visa “responder às alterações que pontualmente vão surgindo, mas que são importantes para vida dos contabilistas”.



A divisão do encontro em dois dias visa dar a possibilidade de abranger o maior número possível de associados da região.

A actualização dos associados em matéria de alterações ao Orçamento de Estado é uma das tarefas principais da OCC, que está a desenvolver encontros por todo o país idênticos ao que está a decorrer em Braga. Em todo o país deverão estar envolvidos cerca de 22 mil contabilistas certificados. Estes encontros decorrem até ao dia 25 deste mês.

