PCP defende legislação ‘mais apertada’ às empresas no combate à precariedade

O PCP deu ontem início à segunda fase da campanha ‘Mais direitos, mais futuro. Não à precariedade’.

Durante a primeira fase da campanha foram desenvolvidas várias acções em centenas de empresas que resultaram na apresentação de várias propostas legislativas, nomeadamente o Plano Nacional de Combate à Precariedade, um projecto de lei limitação do recurso ao trabalho temporário, bem como várias propostas para o Orçamento de Estado de 2017, das quais se destaca a aprovação do início da vinculação efectiva de trabalhadores precários da Administração Pública.



O arranque desta fase foi sinalizado por Carlos Almeida, do PCP, à porta do Bragaparque. Após um contacto com os trabalhadores da Amtrol-Alfa, empresa metalúrgica, em Guimarães, os comunistas deram a conhecer aos trabalhadores do Bragaparque as propostas para a resolução da precariedade. Para Carlos Almeida é importante reforçar a ideia de que há alternativa à precariedade e à instabilidade, que não é possível existir desenvolvimento económico e social, enquanto centenas de milhares de trabalhadores viverem com salários miseráveis, vínculos temporários e condições de permanente instabilidade”.



Carlos Almeida aponta vários exemplos de precariedade em multinacionais no distrito que recorrem a empresas de trabalho temporário, colocando trabalhadores em funções permanentes mas que não tem qualquer tipo de vínculo.

A campanha decorrerá até Maio e contará com diferentes elementos de apoio às acções e iniciativas, com a distribuição de um primeiro documento sob o lema ‘Se fazes falta todos os dias por que razão o teu contrato é precário?

