José Carlos Peixoto é o vencedor do Prémio Manuel Monteiro

O Município de Braga anunciou ontem, dia do aniversário do falecimento de Manuel Monteiro, o vencedor do Prémio de História Local, que pretende honrar a memória deste ilustre escritor, arqueólogo, etnólogo, magistrado, diplomata e crítico de arte bracarense.

O bracarense José Carlos Gonçalves Peixoto, com a obra ‘Memórias do Couto de Tibães’, é o galardoado da primeira edição deste prémio que nasceu com o propósito de “fomentar o interesse dos investigadores pela história de Braga”.



O júri, constituído por Maria do Carmo Franco Ribeiro, Miguel Sopas Bandeira e Armando Malheiro da Silva, deliberou ainda nomear três menções honrosas para os trabalhos ‘A vivência da Morte e a Salvação da Alma na Braga Setecentista’ de Norberto Ferraz, ‘Entre a Clausura e o século: O recolhimento de Santo António do Campo da Vinha sob a administração da Misericórdia de Braga (séculos XVII-XVIII)’ de Manuela Machado e à obra ‘Os focos que nos desunem’ da autoria conjunta de Joaquim Martins e José Soares. O valor deste prémio é de 2.500 euros, ao qual acresce a publicação da obra vencedora. Por sua vez, os trabalhos distinguidos com menção honrosa terão reservada a possibilidade de publicação na Revista Bracara Augusta.



A I edição deste prémio bienal, que contou com treze trabalhos a concurso, destinou-se a cidadãos de nacionalidade portuguesa, maiores de idade, residentes ou não na área do Município de Braga. As temáticas a apresentar deveriam ser de teor historiográfico relativos a Braga - a nível administrativo, antropológico, patrimonial, político, económico, cultural, artístico, religioso ou outros.

A cerimónia de entrega do Prémio Manuel Monteiro decorrerá numa sessão pública agendada para 28 de Março, Dia dos Centros Históricos.

