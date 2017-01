Barcelos: Corrida a apoios compromete investimentos no sector agrícola

A corrida ao Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2014-2020 pode comprometer muitos projectos apresentados no sector agrícola.

O alerta deixado ontem pelo presidente da presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, João Machado, no final do Conselho Consultivo Entre Douro e Minho que juntou, em Barcelos, dirigentes associativos regionais.



João Machado contou aos jornalistas que, actualmente, o sector agrícola vive um período de grande dinamismo, porém, a procura a apoios comunitários excede a oferta disponibilizada pelo PDR 2020.“Há muito mais projectos do que dinheiro, o que nunca aconteceu nos quadros anteriores. Isto é uma novidade que tem que ver com o desenvolvimento da agricultura nos últimos anos e está a gerar um volume de investimento distinto do volume passado”, afirmou o presidente da CAP, advertindo os agricultores para “as novas regras de candidatura ao PDR para este ano não garante o financiamento de todos os projectos. É preciso ter muito cuidado para aqueles que querem começar a fazer investimentos por sua conta e risco e dizer-lhes que pode haver o caso de que não sejam financiados, ou seja, tem que contar com a totalidade do investimento”.



O presidente da CAP destaca a vitalidade do sector agrícola que tem contribuído cerca de 20 por cento para as exportações nacionais, o que representa mais de 10 mil milhões de euros. Um crescimento em aceleração que se tem verificado com maior incidência nos últimos seis anos - 500 milhões por ano - e que vai permitir equilibrar a ‘balança’ em 2020.

