Requalificação da EN 101 “já vem tarde”

O presidente da Câmara de Vila Verde manifestou ontem o seu “desapontamento” pelos “sucessivos adiamentos” da requalificação da EN101, na área que atravessa o concelho. Em comunicado, o município vilaverdense dá nota que esse descontentamento é partilhado pelos presi- dentes de Junta das freguesias atravessadas pela via.

O comunicado surge dias depois de o vereador do PS, José Morais, se ter congratulado com o facto de o lançamento do concurso público para a obra estar previsto para Outubro, no plano de actividades da Infraestruturas de Portugal.



A câmara revela agora que António Vilela reuniu com os presidentes de Junta com o objectivo de fazer um ponto da situação sobre todas as diligências encetadas pelo Município junto das entidades competentes, e ainda para reclamar junto do Governo a necessidade de este assumir uma data precisa para o início da requalificação.



A autarquia recorda que “é já longo o historial” de iniciativas da câmara junto dos responsáveis governamentais e da Infraestruturas de Portugal com o objectivo de “demonstrar e recla- mar o carácter prioritário da requalificação da EN 101&rdqu o; e o impacto positivo que a mesma terá no desenvolvimento da região.



O Município refere que têm sido apontadas datas díspares para o início da empreitada, “o que está a causar alguma consternação e receio que a obra seja novamente adiada”. Isto porque no dia 29 de Dezembro, em resposta a pergunta formulada pelo Grupo Parlamentar do PCP, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares assumiu o lançamento e conclusão da empreitada previstos para 2018.



Entretanto, a Infraestruturas de Portugal, em ofício datado de 4 de Janeiro, após reunião com António Vilela, informa que o lançamento do concurso terá lugar em Outubro de 2017.

Seja qual for a data, Vilela refere que “esta obra chegará com um atraso de mais de três anos relativamente à calendarização inicial uma vez que a mesma fazia parte do Plano de Proximidade/médio da Estradas de Portugal para 2015, onde tinha dotação de 1,1 milhões de euros”. Agora” de acordo com os planos do Governo esta requalificação só ficará realizada se tudo correr pelo melhor no final de 2018 ou 2019 o que representa um enorme atraso e grande prejuízo para Vila Verde”, refere Vilela.

