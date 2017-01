Residência artística muda o panorama cultural em Celorico de Basto

O Monólogo “Frida e Eu”, inspirado em Frida Kahlo, foi apresentado este sábado, 14 de janeiro, no Centro Cultural Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, pela atriz brasileira Ieda Dias. Um espetáculo que encheu o centro Cultural, num concelho que aposta na cultura.



“Tivemos a sala bem composta a assistir um espetáculo teatral protagonizado por uma atriz amplamente conceituada e que está em Celorico de Basto a enriquecer-nos com os seus conhecimentos teatrais. É também de salientar o trabalho que está a ser promovido pelo artista plástico, Francisco Camilo, com obras de arte baseadas e m vários ícones locais” disse o Vereador da Cultura, Fernando Peixoto.



Em Janeiro, a Residência artística contou com a presença de duas artistas de teatro e um artista plástico que dinamizaram a cultura em Celorico de Basto.



“Criar hábitos na população é o nosso objetivo. Pretendemos que a atividade cultural seja cada vez mais intensa e que envolva a população nas ações promovidas. Ao mesmo tempo, queremos transformar este concelho num dos roteiros obrigatórios no que respeita a cartazes culturais” realçou o autarca.



