Vila Nova de Famalicão: Caricaturista António Antunes no próximo “Um Livro, Um Filme”

O primeiro “Um Livro, Um Filme” do ano vai contar com a participação do caricaturista político português António Antunes. A sessão vai decorrer, como já vem sendo hábito, na última sexta-feira do mês, dia 27 de janeiro, no Centro de Estudos Camilianos, em Seide São Miguel, em Vila Nova de Famalicão.



Para exibir e comentar, o convidado escolheu o filme “A Festa de Babette”, um drama realizado em 1987, pelo realizador Gabriel Alex.



Refira-se que António Antunes publicou os seus primeiros cartoons no diário lisboeta “República”, em março de 1974. No final do mesmo ano, ingressou no semanário “Expresso” onde continua a publicar as suas obras.



Dos prémios recebidos destacam-se: Grande Prémio do XX International Salon of Cartoons, em 1983; 1º Prémio de Cartoon Editorial do XXIII International Salon of Cartoons, e m 1986; Grande Prémio de Honra do XV Festival du Dessin Humoristique, em 1993; Award of Excellence - Best Newspaper Design, em 1995; Premio Internazionale Satira Politica, em 2002; Grande Prémio Stuart Carvalhais, em 2005 e o Prix Presse Internationale, em 2010.



Realizou exposições individuais em Portugal, França, Espanha, Brasil, Alemanha, China e Luxemburgo. Foi júri de salões de desenho humorístico em Portugal, Brasil, Grécia, Sérvia, Turquia e Itália. Presidiu ao júri da 9.ª edição do World Press Cartoon, salão que dirige desde a sua fundação em 2005.



Recorde-se que a iniciativa “Um Livro, Um Filme” decorre desde 2006 e conta todos os meses com a presença de uma figura da cultura e das artes para apresentar um filme, preferencialmente baseado numa obra literária. A iniciativa é de entrada livre.



*** Nota da C.M. de Vila Nova de Famalicão ***

