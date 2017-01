Amares: Manuel Moreira quer ouvir os jovens

A Câmara Municipal de Amares tem vindo a adotar políticas orientadas para os jovens, no sentido de apoiar e fomentar a participação ativa dos mesmos na vida em sociedade, e mais um exemplo disso é o protocolo de cooperação que acaba de ser assinado com a Universidade do Minho, com o objetivo de produzir um diagnóstico de caraterização da juventude do Município de Amares.



“Este é um passo determinante para conhecer os nossos jovens, saber quais as suas motivações, as suas preocupações e os seus anseios, para que possamos trabalhar em proximidade e com eles desenhar um futuro melhor”, sublinhou o presidente da Câmara Municipal, Manuel Moreira, durante a assinatura do protocolo, destacando a importância da auscultação da juventude: “Temos de ser capazes de ouvir os nossos jove ns e construir com eles um concelho onde seja bom viver. ”



O respetivo diagnóstico vai ter por base um inquérito por questionário realizado pelo Laboratório de Paisagens, Património e Território, Lab2PT da Universidade do Minho, que conduzirá à caraterização da população jovem do Município de Amares (dos 14 anos aos 30 anos), nomeadamente, dos seus hábitos de lazer, práticas culturais, opiniões, necessidades e prioridades, bem como, permitirá obter informações sobre o grau de conhecimento acerca de equipamentos culturais e personagens históricas do concelho.



Esta ideia nasceu no Conselho Municipal da Juventude de Amares, um órgão consultivo criado em 2015 que reúne periodicamente para pensar políticas voltadas para a juventude.



