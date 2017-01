Esposende: Rua do Pinhal em Apúlia requalificada no âmbito do Plano de Investimento nas Freguesias

No âmbito do Plano de Investimento nas Freguesias, a Câmara Municipal de Esposende vai proceder à pavimentação da Rua do Pinhal, em Apúlia, num investimento de aproximadamente 69 000 euros.



A intervenção irá permitir melhorar as condições de circulação nesta via, tanto para peões como para automobilistas, sendo que os trabalhos terão início no próximo dia 23 devendo estar concluídos no prazo de dois meses.



Trata-se de uma das inúmeras e variadas intervenções que o Município está a executar em todo o concelho, ao abrigo do referido Plano, que contempla investimentos no valor global de 5 milhões de euros. As intervenções em curso correspondem às necessidades e reivindicações sinalizadas na sequência das visitas do Presidente da Câmara Municipal, Benjamim Pereira, às freguesias e dos encontros mantidos com as Juntas de Freguesia e instituições concelhias.



Benjamim Pereira refere que “a execução deste Plano de Investimento conjuga a concretização das propostas com que nos apresentamos aos Esposendenses com as vontades e anseios das populações”, acrescentando que “continuamos focados e empenhados neste plano de desenvolvimento do concelho e de melhoria da qualidade de vida das pessoas”.



*** Nota da C.M. de Esposende ***

