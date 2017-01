Regeneração Urbana de Arcos de Valdevez: aprovada a candidatura para a obra de Reabilitação de Espaço Público

A Câmara Municipal viu ser aprovado recentemente o financiamento para a realização da 1ª Fase da Reabilitação do Espaço Público do Centro Histórico, a qual conta com um valor total de 151 743 € e se refere à reabilitação da Praceta do Vez e espaço confinante. Através dela serão realizadas intervenções ao nível do revestimento dos pavimentos, das estruturas verdes, da iluminação pública e da drenagem de águas pluviais, com o objetivo premente de melhorar o funcionamento e condições de fruição do centro urbano e em particular ao centro histórico. Perspetiva-se assim, a qualificação do espaço público, designadamente dos espaços de circulação pedonal.



Esta é umas três ações que o PARU engloba, sendo que as outras duas são o projeto das “Oficinas de Criatividade Himalaya”, no valor de 1 500 000€, que reabilitará o edifício da antiga Escola Secundária, localizado em pleno centro urbano. Através dele espera-se vir a ser criado um espaço dedicado à figura e legado de um dos maiores cientistas e visionários portugueses da viragem do século XIX, conhecido por Padre Manuel Himalaya, nascido em Arcos de Valdevez, e aqui sepultado. O espaço das “Oficinas de Criatividade Himalaya”, aberto à comunidade como equipamento de descoberta e fruição, terá nas famílias e nos jovens o seu principal público-alvo. Pretende incutir e promover o desenvolvimento e o fortalecimento da “Eco personalidade”, desenvolvida em torno de uma estratégia pedagógica baseada no princípio “Escola como espaço de liberdade e cidadania” onde será dada primazia ao saber pela via do lazer, do observar e da transdução. Para além da recuperação e adaptação do edifício, tendo em vista assegurar a autonomia física e funcional do projeto, este compreende também:

a) Produção de Conteúdos que serão disseminados através de vários canais mediáticos;

b) Produção e promoção do intercâmbio de conhecimento como recurso contínuo de educação/formação;

c) Equipamento;

d) Divulgação de conteúdos de forma inovadora, atrativa, interativa e enriquecedora para os diversos públicos-alvo.



Por último, a 3ª Ação trata-se da Reabilitação de Espaço Público do Centro Hist órico - 2.ª Fase, a qual se refere à reabilitação da Rua de São Bento, do Largo de São Bento e do Largo de Santa Rita e conta com um valor total de 424 000€.



O PARU é de extrema importância para o desenvolvimento de um modelo urbano ajustado e adequado aos recursos e potencialidades da região e constitui um suporte de base, indispensável, para obter apoio para a execução dos projetos apresentados, no âmbito da Prioridade de Investimento 6.5 - Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano.



Em termos de desafios, a proposta de reabilitação urbana para Arcos de Valdevez segue as orientações do eco-urbanismo, reforçando a articulação entre a cultura e a natureza, contribuindo para uma urbanidade que favoreça a sociabilidade, onde o espaço público induz à convivência e fruição urbana e à mobilidade pedonal.



Com este Plano a Câmara Municipal pretende desenvolver um conjunto de projetos, nomeadamente ao nível da Oficina de Inovação Padre Himalaya; da Reabilitação de Espaço Público do Centro Histórico e da Experimentação e Inovação Comercial. Investimentos no valor total de 2 075 743€.



Pretende-se incentivar e facilitar a reabilitação do edificado com valor patrimonial e histórico e dinamizar a reabilitação do tecido urbano degradado; promover a revitalização e a atratividade económica; fomentar o turismo, a cultura e o lazer; qualificar o espaço público; reforçar a centralidade urbana de Arcos Valdevez a nível municipal; bem como aumentar a sua atratividade regional e internacional.



A Operação “NORTE-04-2316-FEDER-000025 - REABILITAÇÃO DO ESPAÇO DO CENTRO HISTÓRICO - 1ª FASE (RUA DR. ANTÓNIO JOSÉ PIMENTA RIBEIRO) / ARCOS DE VALDEVEZ”, é cofinanciada pelo FEDER, Programa Operacional NORTE2020, Portugal 2020, Eixo Prioritário 4 - Qualidade Ambiental e conta com um Investimento Elegível de 129 165,51 € e Comparticipação Comunitária de 109 790,68€.



O objetivo principal da operação é promover a qualidade ambiental, urbanística e paisagística dos centros urbanos, estruturação territorial, de bem-estar social e de competitividade regional.



*** Nota da C.M. de Arcos de Valdevez ***

