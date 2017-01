Número de incêndios motiva alerta à população

O Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC) de Vieira do Minho veio ontem alertar a população do concelho para alguns cuidados a ter na realização de queimas e queimadas.



O alerta surge depois do aumento ‘exponencial’ do número de incêndios rurais ocorridos no concelho e decorrentes de queimas para eliminação de restolho, sobrantes de exploração agrícolas ou florestais e queimadas para renovação de pastagens, revelou ontem aquele serviço municipal. Só entre 13 e 19 de Janeiro, a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) registou, no distrito de Braga, 26 ocorrências entre incêndios em mato e agrícolas.



No concelho de Vieira do Minho, no mesmo período, o site oficial da ANPC dá conta de quatro ocorrências nas freguesias de Ventosa, Tabuaças e Cantelães.

O SMPC de Vieira do Minho realça que o tempo seco continua a afectar o território. Por isso, pede à população para não realizar queimadas em períodos de vento moderado, forte e muito forte, 'pois este fenómeno meteorológico aumenta a intensidade da chama e pode provocar focos de incêndio na zona envolvente'.



Não queimar amontoados de grandes dimensões, optando por montes de menor dimensão; não efectuar queimas nas proximidades de árvores, pilhas de lenha ou outro material de elevada inflamabilidade e ter junto à fogueira uma mangueira com água para que em caso de descontrolo possa agir de forma rápida são outros conselhos.

