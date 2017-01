Município de Esposende vai restabelecer a ligação da iluminação pública

A Câmara Municipal de Esposende vai restabelecer a ligação da iluminação pública, depois de, em 2012, terem sido apagados 30 por cento dos pontos de luz. “É imperativo saber quando devemos aliviar o esforço/incómodos que causamos aos cidadãos”, sustenta o presidente da Câmara Municipal de Esposende, Benjamim Pereira.



A decisão de desligar alguns pontos de luz foi tomada conjuntamente com outras acções e produziu o efeito de poupança esperado. “A boa situação financeira actual do município, aliada aos constantes investimentos em tecnologias mais eficientes conduzem-nos a uma conjuntura em que se torna possível proceder à religação da iluminação pública”, justifica o autarca.



O Plano de Gestão Sustentada da Energia, implementado pelo Município de Esposende, permitiu priorizar acções, relacionadas com a gestão de consumos associados à iluminação pública, tendo como objectivo a redução substancial dos custos associados. Mas esta acção foi complementada com uma série de medidas que permitiram atingir patamares de eficiência que agora resultam na religação das luminárias.



Desde logo, foram substituídas as tradicionais lâmpadas de vapor de mercúrio por lâmpadas de vapor de sódio, ambientalmente mais ajustadas. Foi, ainda, eliminada iluminação decorativa, ajustado o horário dos relógios astronómicos de todos os postos de transformação do concelho de Esposende e reduzida a potência das lâmpadas instaladas.



Este trabalho, desenvolvido pelo Município de Esposende, em estreita colaboração com a EDP e com as juntas de freguesia, permitiu uma redução significativa do valor da fat ura da iluminação pública. Lembre-se que, nesse mesmo ano de 2012, os custos da energia agravaram- -se significativamente e o IVA registou uma subida de 6% para 23%.



Em 2013, o Município de Esposende decidiu terminar com o “apagão” nocturno, adoptando como medida de transição, a redução do número de luminárias acesas, perfazendo, sempre que possível, uma média de 30 por cento de luminárias desligadas por unidade territorial.

Feitas as contas, se tais medidas não tivessem sido implementadas, o Município de Esposende teria pago, em 2013, mais cerca de 220 mil euros na factura de energia eléctrica, traduzindo-se, assim, numa poupança de 38 por cento.



Em termos técnicos, a redução, de 2012 para 2013, foi de 21 por cento nos consumos energéticos de energia pública, ou seja, uma redução no consumo superior a 1 milhão de kWh. Relevante, em termos económicos, o trabalho desenvolvido pela empresa municipal Esposende Ambiente e pela EDP revela-se mais impactante a nível ambiental, na medida em que possibilita a redução de 20 por cento das emissões de CO2, o aumento de 20 por cento na eficiência energética e aponta para o aumento de 20 por cento de utilização de fontes de energia renováveis até ao ano 2020, conforme o plano aprovado pela Comissão Europeia.



Culminando todo este longo e pormenorizado plano que conduziu ao cadastro da rede de iluminação pública, Esposende viu aprovado o Programa Operacional Temático de Valorização do Território (POVT), submetido no âmbito do projecto Mais Eficiência Energética na Iluminação Pública do Cávado, candidato pela Comunidade Intermunicipal (CIM) do Cávado.

