Património geológico de Vieira do Minho como factor de atracção turística

Paulo Pereira, professor do departamento de Ciências da Terra da UMinho defendeu ontem, em Vieira do Minho, que o património geológico do concelho deve ser protegido para, posteriormente, ser valorizado e constituir um factor de atracção turística ao concelho.



O docente, orador principal da palestra ‘Património Geológico de Vieira do Minho - Importância da sua Valorização’, promovido pelo Centro Nuno Martins, refere que antes de divulgar é necessário proteger o valioso património geológico que o concelho dispõe. “Essa protecção pode passar, por exemplo, por uma classificação da área. Mesmo que não seja a nível nacional, pode ser a nível municipal de modo a conferir a esses locais uma protecção que impeça, por exemplo, a sua degradação”.



Paulo Pereira, natural de Vieira do Minho, afirma que só depois de proteger é possível valorizar este património e transformá-lo como factor de atracção turística, “obtendo algum retorno económico para esta região”.

É na Serra da Cabreira, segidno do docente universitário, onde estão localizados os pontos principais do patri mónio geológico do concelho. “São locais onde ocorreram glaciares no passado”, continua.



Perante uma vasta plateia de alunos da Escola Secundária Vieira de Araújo, o presidente da Câmara de Vieira do Minho, António Cardoso, destacou a riqueza do património geológico e paisagístico do concelho, destacando a importância de dar a conhecer os jovens as potencialidades que este factores representam para localidade.



António Cardoso diz que estas potencialidades, associadas a três outras vertentes importantes - como o turismo, agricultura e floresta - são factores em que a autarquia tem apostado para o desenvolvimento do território, atraindo pessoas e, por outro lado, fixando a sua população, contrariando a tendência dos últimos dez anos em que Vieira do Minho perdeu três mil habitantes.



“Temos de desenvolver a economia local. A autarquia tem levado a cabo, durante todo o ano, um conjunto de actividades onde se destacam a Feira do Fumeiro (Fevereiro), a AgroVieira (Junho), a Feira da Ladra (Outubro) e o Mercado da Castanha (Novembro)”, remata o autarca vieirense.

