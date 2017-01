Vila Nova de Famalicão: Quase oito mil árvores para plantar

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão já conseguiu arrecadar perto de oito mil árvores para plantação em áreas urbanas, espaços rurais, ao longo das linhas de água e em montes e serras, no âmbito do projecto '25 mil árvores até 2025' que tem como objectivo reabilitar aproximadamente 25 hectares do território concelhio nos próximos anos até 2025.



Neste contexto, a autarquia famalicense acaba de receber 2375 árvores, de espécies autóctones, no âmbito de uma candidatura ao programa 'Floresta Comum' que trouxe 234 amieiros; 110 carrascos; 500 salgueiros; 130 carvalhos roble; 736 lentiscos bastardo; 250 tramazeiras; 115 mostajeiros e 300 teixos.



As árvore s que vão contribuir para o projecto “25 mil árvores até 2025” estão neste momento no berçário municipal à espera do momento ideal para a sua plantação.

Até agora, muitas das árvores do projecto '25 mil árvores até 2025' foram adquiridas pela autarquia, mas a grande maioria foi oferecida por escolas e instituições. Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, “é muito importante envolver toda a comunidade neste projecto, principalmente as novas gerações, sensibilizando-as para a preservação da natureza e do meio ambiente”, referindo que “rearborizar significa devolver vida, proteger a natureza, criar condições de futuro para a comunidade”.

