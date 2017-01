Líder da JS apela ao envolvimento nas próximas eleições autárquicas

autor Redacção num. de artigos 30810

“Depois da liberdade, eixo fundamental de uma sociedade efectivamente democrática, urge aprofundar e valorizar um conjunto de direitos e valores outrora conquistados”, defendeu, recentemente, em Esposende, o presidente da Federação Distrital de Braga da Juventude Socialista. José Litra falava na posse dos dirigentes da JS/Esposende, eleitos pela primeira vez.

Para o líder da JS, “ser dirigente político 40 anos depois do 25 de Abri é honrar o exercício da liberdade e da cidadania e dar-lhe plena efectividade junto das gerações mais novas”. José Litra considerou que o PS “deve assumir-se como alternativa credível à actual gestão autárquica já nas eleições deste ano”.



“Uma juventude com ideais e com ideias” foi o que Joana Pereira, líder da JS/Esposende prometeu, desde logo, com a moção que a sua estrutura levou ao XX Congresso da JS, recentemente realizado na Póvoa de Varzim, propondo formação sobre o “suporte básico de vida” no ensino básico. “A JS considera incompreensível que a maioria da população seja incapaz de agir numa situação de emergência médica “sublinhou.



Joana Pereira apontou as “g raves crises socio-económicas e de valores, as organizações terroristas que limitam a liberdade e pretendem dominar pelo medo, e o crescimento de movimentos populistas que pretendem obrigar as democracias a recuar, igualmente pelo medo”. Defendeu que “temos de continuar a remar contra a maré do ódio instigada por estes movimentos, e continuar a lutar por um mundo onde os nossos sonhos não sejam limitados pela raça, credo, género ou orientação sexual”.



Em termos concelhios, questionou a agregação de freguesias, sustentando que “um partido que se afirmou contra essa agregação levada a cabo pelo anterior Governo não pode adiar a questão da desejada desagregação das mesmas freguesias”. Apontou que, “em Esposende foram criadas duas superfreguesias, aumentando ainda mais as disparidades”.



Sobre a gestão autárquica do PSD, declarou que “é absolutamente desconcertante é saber que parte da população não tem acesso a saneamento básico, o que nem parece ser uma prioridade para quem gere o Município, que considera mais importante dar à população concertos de verão, fogo de artifício, revistas de propaganda e até terços em passeios a Fátima”.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas