Quinta Pedagógica de Braga reforça atractividade e cria novas valências

Uma maior diversificação de actividades, novos públicos e novas valências, aliadas a um intenso trabalho de divulgação, estão na base do crescimento exponencial de visitantes da Quinta Pedagógica de Braga, que completa este Sábado, 21 de Janeiro, 13 anos de actividade.



No ano transacto, a Quinta Pedagógica atingiu um número recorde de visitantes, chegando aos 36.805, um dado que representa mais 6.404 pessoas, comparativamente ao ano anterior. Desde a sua abertura, em 2004, a Quinta Pedagógica contabilizou um total de 303.567 visitantes.



Para o vereador Altino Bessa, que tutela o equipamento situado na freguesia de Real, estes dados reflectem as novas dinâmicas implementadas pelo actual Executivo Municipal. “Se apenas contabilizarmos os anos de 2013 a 2016, a Quinta Pedagógica recebeu mais de 116 mil visitantes, um aumento significativo quando comparado com os resultados dos anos anteriores”, refere.

Ao longo dos 13 anos de actividade, a Quinta Pedagógica proporcionou experiências únicas e enriquecedoras a todo o tipo de público, desde as crianças, passando pelos idosos e pelas pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais.



“A Quinta foi alvo de diversas intervenções que permitiram melhorar as condições físicas do equipamento, desde a construção de rampas para pessoas com mobilidade reduzida, a construção de uma casa de banho adaptada, passando pela certificação energética, pela repavimentação dos passeios e pela celebração de inúmeros protocolos de colaboração”, sustenta Altino Bessa.



Desde Março do ano passado, a Quinta Pedagógica passou a contar com um parque infantil totalmente inclusivo, reforçando anda mais a atractividade e a oferta de actividades daquele equipamento municipal. “Dos cerca de 250 parques infantis do Concelho, este é o único que disponibiliza slide e este facto foi, por si só, responsável pelo aumento exponencial do número de visitantes aos fins-de-semana”, acrescenta o vereador.



Altino Bessa destaca ainda os inúmeros protocolos de colaboração celebrados com os estabelecimentos e empresas de transportes, desde logo com os Transportes Urbanos de Braga (TUB) e com a Comboios de Portugal (CP).



Hortas inclusivas e passeios de charrete

A partir da próxima Segunda-feira, dia 23 de Janeiro, a Quinta Pedagógica passa a dispor de uma nova atracção. Os passeios de charrete prometem fazer as delícias de pequenos e graúdos e proporcionar uma viagem diferente pela Quinta. Mas esta valência inclui também um ateliê equestre onde será possível aprender o maneio do cavalo e todos os cuidados a ter para que o animal se apresente nas melhores condições físicas e de bem-estar.



Também na próxim a Segunda-feira são inauguradas duas hortas inclusivas direccionadas para os visitantes com necessidades educativas especiais e/ou com deficiência, num trabalho que será orientado pelo grupo de voluntários da Quinta Pedagógica. A dimensão das hortas tem em conta as condicionantes do público com mobilidade reduzida para que a prática da horticultura seja confortável e se cumpra o objectivo da realização de actividades terapêuticas e sensoriais.

Recorde-se que a Quinta Pedagógica possui um acordo com a Associação de Paralisia Cerebral de Braga cujos utentes beneficiam, ao longo de todo o ano, do contacto com a natureza e com as hortas em particular.



Brevemente a Quinta irá avançar com o projecto de hipoterapia, destinado a crianças com necessidades educativas especiais. A actividade iniciará assim que o picadeiro e as boxes estiverem concluídos.



Comemorações arrancam Sábado

As comemorações do 13.º aniversário da Quinta Pedagógica incluem dois dias de actividades, a começar já este Sábado, 21 de Janeiro, com a apresentação do primeiro livro infantil da Quinta e da nova mascote, o ‘Quintas’. Estes dois momentos terão lugar na FNAC do Braga Parque, pelas 17h00, na presença do presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, do vereador Altino Bessa, do responsável da Quinta Pedagógica, Fernando Pinto, e de Narciso Moreira da ‘Betweien’.

O segundo dia de celebração acontece Segunda-feira, a 23 de Janeiro, com a apresentação dos dados relativos a 2016. Segue-se, a inauguração das hortas inclusivas, com a presença de utentes da Associação de Paralisia Cerebral de Braga e a inauguração da ‘Arvore das Chuchas’, uma ideia importada da Noruega onde as chupetas das crianças são penduradas em árvores dos jardins públicos, acompanhadas por uma carta de despedida. As comemorações terminam, como habitualmente, com os parabéns à Quinta e o corte do bolo de aniversário.



Dados estatísticos sobre os visitantes de 2012 a 2016

2012

Alunos: 9.237

Público: 11.872

Total de visitantes: 21.109



2013

Alunos: 10.150

Público: 12.871

Total de visitantes: 23.021



2014

Alunos: 10.016

Idosos: 842

Público em geral: 14.873

Total de visitantes: 25.731

2015

Alunos: 11.850

Idosos: 742

Actividades para a Diferença: 621

Acções de formação: 929

Público em geral: 16.303

Total de visitantes: 30.445



2016

Alunos: 14.333

Idosos: 573

Actividades para a Diferença: 1.327

Acções de formação: 710

Público em geral: 19.862

Total de visitantes: 36.805



