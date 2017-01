Cabeceiras de Basto: Aldeia do Samão vive dia de festa

O presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, Francisco Alves, inaugurou esta manhã, dia 20 de janeiro, as obras de arranjo urbanístico de um novo largo na aldeia do Samão, freguesia de Gondiães e Vilar de Cunhas.



Acompanharam o presidente da Câmara o vereador Mário Leite, o presidente da Junta de Freguesia de Gondiães e Vilar de Cunhas, bem como o secretário da Junta e o presidente da Assembleia de Freguesia.



Depois de adquirida pela Câmara Municipal, em 2014, uma casa desabitada para a criação de um largo há muito ansiado pela população que se habituou às ruas estreitas e à concentração do povoado no Samão, foi agora inaugurado este novo espaço público que vai permitir o estacionamento e a inversão de marcha de viaturas, servindo também de ponto de encontro e zona de estar e de lazer para os habitantes da aldeia, uma vez que ali foi instalada uma mesa e bancos para quem quiser passar os seus tempos livres.



Coube aos autarcas descerrarem a placa alusiva à efeméride, momento que contou com a presença de muitos populares que se quiseram associar a esta iniciativa, neste dia 20 de janeiro, dia grande para as gentes do Samão que celebram a Festa das Papas, em honra de S. Sebastião e que junta anualmente centenas de forasteiros de toda a região.

Esta festa realiza-se de forma alternada, ora no lugar do Samão, em ano ímpar, ora no lugar de Gondiães, em ano par.



Na oportunidade, o presidente da Câmara demonstrou a sua satisfação pelo importante investimento de 30 mil euros nesta obra tão desejada pela população do Samão e agradeceu a várias pessoas que ajudaram a concretizar este anseio, desde logo à Junta de Freguesia de Gondiães e Vilar de Cunhas e muito particularmente ao secretário da Junta, António Pereira Gomes que é natural desta aldeia; a José Lima, proprietário que vendeu à Câmara Municipal a casa que viria ser demolida para a criação do largo; e ainda ao Dr. Manuel Afonso natural desta aldeia e que muito se empenhou e ajudou na negociação para a aquisição da velha casa.

O edil concluiu a sua intervenção dizendo que para a Câmara Municipal e para si mesmo este investimento, nesta aldeia da serra, é tão importante quanto outros realizados noutros locais mais urbanos porque são obras feitas para a satisfação das necessidades das pessoas.



O presidente da Junta de Freguesia, Manuel Ramos, tornou pública a satisfação da população local pela concretização desta obra.



A aldeia do Samão é detentora de um significativo património edificado e a sua população dedica-se especialmente à agricultura e à pecuária. As paisagens naturais aliadas à hospitalidade das suas gentes fazem desta, uma aldeia de grande atratividade.

Hoje, os visitantes e forasteiros da Festa das Papas encontram uma aldeia muito limpa e asseada fruto do trabalho que vem sendo desenvolvido, nos últimos anos, pela Junta de Freguesia de Gondiães e Vilar de Cunhas.



