Eurodeputado José Manuel Fernandes desafia governo a reforçar apoios comunitários para a área social

autor Redacção num. de artigos 30810

Em sessão de esclarecimento na Misericórdia de Braga sobre 'A Europa 2020, o Plano Juncker e as Misericórdias', José Manuel Fernandes esclareceu que Governo tem todas as condições para propor junto da Comissão um redirecionamento dos montantes no Portugal 2020.



O Eurodeputado José Manuel Fernandes lançou hoje, em Braga, um desafio ao governo português para 'levar à prática os discursos sobre a prioridade social e concretizar com ações e medidas concretas as preocupações manifestadas nos discursos sobre as respostas sociais'.



Nesse sentido, o Eurodeputado do PSD desafiou o governo a avançar junto da Comissão Europeia com 'uma proposta para um redirecionamento das verbas previstas nos fundos estruturais, reforçando os recursos para a área social'.



Numa sessão de esclarecimento sobre as oportunidades de financiamento para a Economia Social organizada pela União das Misericórdias Portuguesas (UMP) e pela Misericórdia de Braga, com a participação de dezenas de provedores e responsáveis de IPSS do norte do país, José Manuel Fernandes lamentou as dificuldades suscitadas pelas autoridades nacionais aos projetos de investimento para responder a necessidades sociais urgentes.



'A área social é uma prioridade da União Europeia e - pelo menos no discurso - também é do governo nacional. Por isso, não se justifica que haja falta de recursos para as necessidades sociais do país, nem incapacidade de apoio às propostas de investimento das instituições sociais', defendeu o Eurodeputado, eleito esta semana coordenador do PPE na comissão dos orçamentos.

O parlamentar europeu adiantou que 'é possível rever o acordo de parceria Portugal 2020 e a Comissão Europeia não levantará, seguramente, problemas em que haja um redirecionamento das verbas previstas no Portugal 2020 para privilegiar a área social'.



'Os discursos políticos têm que ser consentâneos com a ação e a realidade. Não pode haver só di scurso a favor do social, mas depois não disponibilizar para a área social os recursos disponíveis, nomeadamente ao nível dos programas e apoios financeiros', adevertiu José Manuel Fernandes.



Portugal dispõe de um envelope financeiro superior a 25 mil milhões de euros no âmbito dos fundos estruturais. Apesar disso, as misericórdias e outras IPSS estão a debater-se com a impossibilidade de aceder a fundos do Portugal 2020 para investir em novas estruturas sociais - como lamentou Manuel Lemos, presidente da UMP, sendo secundado pelos provedores presentes.

Na sessão de esclarecimento sobre 'A Europa 2020, o Plano Juncker e as Misericórdias', que decorreu no Palácio do Raio, em Braga, José Manuel Fernandes assegurou que o Governo português dispõe de todas as condições para propor alterações na distribuição das verbas no âmbito do Acordo de Parceria Portugal 2020.



Negociador do Parlamento Europeu para o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEEI), o 'Plano Juncker', José Manuel Fernandes explicou na sessão o enquadramento geral e a possibilidade de aceder a este fundo que pode e deve ser complementado pelos fundos do Portugal 2020, tendo em vista candidaturas em diversas áreas dentro da Economia Social, incluindo a defesa do património, e os fins prosseguidos pelas misericórdias. Recordou que o Plano Juncker será reforçado na área social e passará a vigorar até 2020, com o objetivo de mobilizar 500 mil milhões de euros.



Na sessão, o provedor da Misericórdia de Braga, Bernardo Reis, e Manuel Lemos sublinharam as necessidades e as dificuldades das Misericórdias no acesso a apoios comunitários para o investimento na área social.



Uma situação criticada face à urgência de melhorar a capacidade de resposta às necessidades sociais e à relevância da Economia Social na coesão nacional, conforme defendeu o causídico João Lobo, presidente da assembleia geral da Misericórdia de Braga.





Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas