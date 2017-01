Arcos de Valdevez no mapa dos grandes investimentos

autor Redacção num. de artigos 30816

A unidade fabril Coindu, especializada em componentes de automóveis e situada no Parque Empresarial de Padreiro, Arcos de Valdevez, é um dos 55 projetos de inovação produtiva referenciada como tendo maior impacto macroeconómico nos próximos anos.



Segundo o jornal Expresso, esta empresa, conjuntamente com todas as outras 54 espalhadas pelo país, ao apostarem em novas fábricas, novos processos produtivos ou novos produtos, irão cumprir pelo menos um destes três requisitos, nomeadamente, investir mais de €25 milhões no aumento da produção transacionável do país, aumentar as exportações nacionais em mais de €25 milhões, ou criar pelo menos 100 novos postos de trabalho diretos.

< br /> Estas 55 empresas encontram-se a investir €955 milhões no país com o incentivo de €361 milhões de fundos europeus.



O apoio não é a fundo perdido, mas a reembolsar em função do cumprimento das metas contratualizadas, sobretudo com o Compete 2020.



No caso da Coindu serão investidos 8 milhões de euros, os quais permitirão criar mais 30 postos de trabalho diretos, bem como realizar um acréscimo das exportações em 41 milhões de euros.

Estas são boas notícias para o concelho que vê as oportunidades de emprego e rendimento aumentarem, conseguindo-se ao mesmo tempo melhores condições de vida para a população.



*** Nota da C.M. de Arcos de Valdevez ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas