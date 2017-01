Quinta Pedagógica com mais atracções

A Quinta Pedagógica de Braga atingiu um número recorde de visitantes, chegando aos 36.805, um dado que representa mais 6.404 pessoas, comparativamente ao ano passado. Uma maior diversificação de actividades, novos públicos e novas valências, aliadas a um intenso trabalho de divulgação, estão na base deste aumento do número de visitantes da Quinta Pedagógica de Braga, que completa hoje 13 anos de actividade.

Desde a sua abertura, em 2004, a Quinta Pedagógica contabilizou um total de 303.567 visitantes. Para o vereador Altino Bessa, que tutela o equipamento situado na freguesia de Real, estes dados reflectem as novas dinâmicas implementadas pelo actual executivo Municipal. “Se apenas contabilizarmos os anos de 2013 a 2016, a Quinta Pedagógica recebeu mais de 116 mil visitantes, um aumento significativo quando comparado com os resultados dos anos anteriores”, refere.

Ao longo dos 13 anos de actividade, a Quinta Pedagógica proporcionou experiências únicas e enriquecedoras a todo o tipo de público, desde as crianças, passando pelos idosos e pelas pessoas co m deficiência e/ou necessidades especiais.

“A Quinta foi alvo de diversas intervenções que permitiram melhorar as condições físicas do equipamento, desde a construção de rampas para pessoas com mobilidade reduzida, a construção de uma casa de banho adaptada, passando pela certificação energética, pela repavimentação dos passeios e pela celebração de inúmeros protocolos de colaboração”, sustenta Altino Bessa.

Desde Março do ano passado, a Quinta Pedagógica passou a contar com um parque infantil totalmente inclusivo, reforçando anda mais a atractividade e a oferta de actividades daquele equipamento municipal. “Dos cerca de 250 parques infantis do concelho, este é o único que disponibiliza slide e este facto foi, por si só, responsável pelo aumento exponencial do número de visitantes aos fins-de-semana”, acrescenta o vereador.

Altino Bessa destaca ainda os inúmeros protocolos de colaboração celebrados com os estabelecimentos e empresas de transportes, desde logo com os Transportes Urbanos de Braga (TUB) e com a Comboios de Portugal (CP).

