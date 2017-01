Encontro de Cantadores dos Reis de Fafe mantém tradição viva

Em tempo de se cantar os Reis cumpre-se, mais uma vez, a tradição. O Município de Fafe promove amanhã o XXXII Encontro de Cantadores de Reis.

À semelhança do ano passado, também este ano, a iniciativa decorre em vários locais emblemáticos da cidade, a partir das 15 horas.

Os 34 participantes serão organizados em seis grupos, distribuídos, em sorteio, por um primeiro local de actuação - Igreja Matriz, Igreja Nova, Teatro Cinema, Escola Secundária de Fafe, Escola Professor Carlos Teixeira e o Auditório da Câmara Municipal. Esta primeira fase, contará com a atribuição de uma pontuação a cada participante, em função da sua performance.

Antes de se conhecerem os finalistas, os participantes terão de fazer um percurso pela cidade , efectuando algumas paragens para pequenas actuações.

Reunidos no centro da cidade, serão eleitos dois finalistas por cada um dos seis grupos. Os 12 finalistas escolhidos farão uma última a ctuação, da qual sairá o grupo vencedor. Esta actuação terá lugar no Pavilhão Multiusos e está marcada para as 17 horas.

Pompeu Martins, vereador da Cultura da Câmara Municipal de Fafe, explica que “esta é uma forma manter viva a tradição de se cantar as janeiras no concelho de Fafe”.

“Este ano, optamos por manter as actuações em diversos locais pela cidade, porque queremos que esta iniciativa assegure a proximidade com os fafenses, que estes a sintam como deles e para eles”, frisou o vereador da Cultura.

O Encontro de Cantadores de Reis, que já vai na 32º edição, é, sobretudo, uma forma de preservar as tradições e todo o património cultural e imaterial de Fafe”, afirmou.

Os participantes têm direito a um prémio de presença, sendo que os três primeiros classificados receberão um prémio diferente que será atribuído em função do lugar ocupado na eliminatória (1º, 2º ou 3º classificado).

