Celorico de Basto: Mural promove ‘Capital das Camélias’

O presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto, Joaquim Mota e Silva, inaugurou ontem um mural de grafittis inspirado nas camélias.

Instalado na rotunda do nó de Britelo (uma das principais entradas da vila) o mural, da autoria de Francisco Camilo, tem como finalidade promover um dos principais eventos do concelho, Festa Internacional das Camélias, que decorre entre os dias 17 e 19 de Março.

“É um projecto da residência artística Café Cultural que estamos a implementar aqui em Celorico de basto. É uma obra artística que prova que, com pouco dinheiro, com criatividade e imaginação, podemos fazer aqui verdadeiras obras de arte. Esta obra casa, também, com a promoção do próprio concelho numa das actividades mais importantes do ano, que é a Festa Internacional das Camélias, ou não estivéssemos nós na Capital das Camélias” destacou o autarca celoricense.

Joaquim Mota e Silva considerou ainda que o painel retrata “exactamente” o que as camélias representam para “o nosso concelho em termos de promoção e de potencial de atracção de visitantes e de turistas”,

O edil anunciou que “os próximos tempos vão marcar a vinda de mais artistas ao concelho, das mais diversas áreas.

O mural, destacou o autarca, alia a sen sibilidade da camélia ao património, através da representação do castelo de Arnóia, um dos ‘ex-libris’ da região. “Estou bastante feliz por esta conjugação de imagens e de cores, que dão um colorido especial”, disse Joaquim Mota Silva.

O autor do mural, Francisco Camilo revelou que a obra permitiu fundir “aquilo que as pessoas queriam (as camélias e o castelo) com a minha arte. Criei uma figura gigante que está a segurar o castelo, para dar uma ideia de escala, e é brincar com essa ideia, da deusa que segura uma coisa construída por nós”, explicou o artista.

Francisco Camilo acrescentou que foi bastante fácil construir a ideia artística do tema (a Festa das Camélias e o património) até porque “já estou habituado a trabalhar com essa escala”. Além do mais, frisou o artísta, “nos primeiros dias que cheguei cá fui à biblioteca investigar as lendas e as histórias que povoam Celorico de Basto, e depois foi transformar os esboços e ir partilhando as ideias com os organizadores”, afirmou Francisco Camilo.

Na inauguração do mural foram entregues a alguns artistas que compõe, a Residência Artísticos certificados de participação em workshops sobre artes como pinturas com ‘grafittis’ ou peças de teatro.

