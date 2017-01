Guimarães vai ter esculturas de S. Gualter e S. Francisco no centro da cidade

Devolver dignidade ao Largo de S. Francisco é um dos objetivos, eliminando o estacionamento abusivo. Acesso apenas será concedido a veículos prioritários para transporte de utentes do Lar e Centro Social.



O Largo de S. Francisco, no centro da cidade de Guimarães, vai receber duas esculturas, uma de S. Gualter, padroeiro das Festas Gualterianas, e outra do contemporâneo S. Francisco, dois discípulos franciscanos que viveram em Guimarães no século XIII. As imagens vão ficar no terreiro situado em frente à Igreja e Convento de S. Francisco.



Recentemente, o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, reuniu-se com o Ministro da Venerável Ordem Terceira de S. Francisco, Belmiro Jordão, com o objetivo de resolver, de vez, a questão da ocupação automóvel no terreiro de S. Francisco, a fim de eliminar o estacionamento abusivo, situação que não agrada aos dois responsáveis.



Na sequência da reunião, ficou decidido instalar um sistema de controlo de acesso de automóveis a veículos estritamente prioritários, cuja fase de instalação está ainda em curso, aguardando-se pela realização da baixada elétrica, sendo posteriormente ativado ap ós a receção do pedido de autorização efetuado junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), tal como sucedeu com o sistema de acesso instalado nas portas de entrada do Centro Histórico intramuros - Santa Luzia, Porta Nova e Porta da Câmara.



No âmbito do processo de requalificação da Zona de Couros, será criada nas traseiras do edifício da Ordem de S. Francisco uma pequena bolsa de estacionamento destinada a veículos imprescindíveis em eventos de foro religioso (funerais e casamentos) que ali se realizam regularmente. «É do entendimento das duas instituições que interessa resolver a zona envolvente à Igreja e Convento de S. Francisco», afirmou Domingos Bragança.



«Será demolido um edifício que acolheu uma carpintaria, com o objetivo de criar ali uma bolsa de aparcamento. Os veículos deixarão de estar estacionados no terreiro. Há utentes do Lar e Centro Social que têm mobilidade reduzida e temos de ter em conta o acesso de veículos prioritários. As duas instituições estão muito empenhadas em devolver a dignidade àquele terreiro», referiu ainda o Presidente do Município, após reunião com Belmiro Jordão.



