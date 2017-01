Aprovada candidatura de cinco milhões para o canal interceptor de Esposende

O Município de Esposende acaba de ver aprovada uma candidatura de quase cinco milhões de euros, pelo Fundo de Coesão, ao abrigo do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR). O projecto contemplado com esta avultada verba visa construção do sistema interceptor e de desvio da área urbana de Esposende (SIDESP).

A candidatura tem um valor global de investimento de 4.991.795 euros, sendo elegível um valor de 3.953.634 euros, o qual observa uma taxa de co-financiamento de 85%.

Trata-se de um Sistema Interceptor e de Desvio da Área Urbana de Esposende (SIDESP) como sistema de drenagem e controlo de cheias, com duas descargas, uma a Norte, em Cepães, e outra a sul da cidade, a jusante da ponte de Fão, numa extensão de 4,5Km, e visa a criação de um sistema de controlo de cheias e inundações que se destina a minimizar os problemas de drenagem dos terrenos agrícolas e das inundações na cidade de Esposende, os quais têm vindo a colocar em risco a população e a causar elevados danos no património público e privado.

“A construção desta infra-estrutura é, pois, da maior importância em matéria de segurança de pessoas e de bens, articulando-se com instrumentos de gestão territorial de abrangência nacional, como é exemplo o Plano de Gestão de Riscos de Inundação e suas estratégias”, refere a autarquia em comunicado.

De referir ainda que o desenvolvimento dos trabalhos tem decorrido com o envolvimento directo das diversas partes int eressadas, que envolvem vários organismos da administração local, regional e central, bem assim como dos proprietários dos terrenos, com a realização de sessões de esclarecimento e de sensibilização e com a firmação de acordos voluntários de compra e venda.

Com um prazo de execução de 30 meses, a primeira fase tem envolvido a elaboração do projecto de execução e a negociação dos terrenos/parcelas necessárias à implantação do interceptor com os seus respectivos proprietários, seguindo-se o lançamento de concurso internacional e a execução da empreitada. Subsequentemente haverá lugar a um período de monitorização e acompanhamento pós-intervenção, nomeadamente no que concerne às espécies vegetais e fauna.

De resto, a Câmara Municipal de Esposende já chegou a acordo com os proprietários de aproximadamente 130 parcelas de terreno, das cerca de 200 situadas na área onde será construído o sistema interceptor e de desvio do perímetro urbano de Esposende, com o qual se pretende evitar inundações na cidade.

Este gigantesco processo de negociação desencadeou-se a 15 de Junho, com a realização de uma sessão de esclarecimento, durante a qual os técnicos responsáveis pelo projecto e o presidente da Câmara Municipal de Esposende dissiparam todas as dúvidas.

Na posse da aprovação da candidatura e porque os prazos para a execução da empreitada são muito apertados, a autarquia decidiu requerer a Declaração de Utilidade Pública, o que permitirá avançar com a obra a muito curto prazo.

