Alto Minho ganha “Escola do Futuro”

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, inaugurou ontem uma sala de aula tecnologicamente inovadora no Agrupamento de Escolas de Freixo, em Ponte de Lima. A sala, designada como ‘Espaço de Aprendizagem Personalizada’, é a primeira a ser ‘instalada’ na região do Alto Minho e uma das poucas do país. Um projecto apadrinhado pelo ministro que considera esta como “a salas de aula do futuro”.

O ministro da Educação lembrou que “Portugal é dos países na Europa que apresenta uma maior percentagem de escolas com salas desta natureza e é também um país onde a inovação pedagógica se faz nas salas tradicionais” - algo que Tiago Brandão Rodrigues entende como “fundamental”, pois “é importante que, por um lado, possamos ter inovação pedagógica em salas destas de aprendizagem personalizada, as ditas ‘salas do futuro’, mas que nas salas tradicionais também possa haver verdadeira inovação pedagógica, tendo em conta que os grandes artífices desta inovação pedagógica são os professores”.

Refira-se que este Espaço de Aprendizagem Personalizada, dotada de quadro interactivo, sistema de vídeo-conferência, mesa interactiva, computadores, e pela primeira vez, a nível mundial, a Microsoft Corporation apoia um projecto, equipando-o com tablets Surface Pro 4. Este é já o quarto ano consecutivo que a empresa apoia o projecto inovador de integração da tecnologia na educação que está a ser seguido pelo Agrupamento de Escolas de Freixo.

“Esta escola, juntamente com a direcção e com o seu corpo docente traba lha activamente para que se impliquem verdadeiramente nesta inovação pedagógica que nós queremos, em qualquer das salas, seja mais inova- dora ou mais tradicional. É extrememamente aliciante vir a uma escola como esta e ver que os alunos estão contentes e mostrar-nos o que é esta inovação pedagógica, que é certamente uma mais-valia no seu processo de aprendizagem”, destacou o ministro da Educação.

Para Luís Fernandes, director do Agrupamento de Escolas de Freixo, “o futuro acontece hoje”, indicando que estes projectos estão a dotar os jovens das competências que necessitam já na actualidade. “O fácil já está feito, que foi todo o trabalho infraestrutural e de equipamento desta sala, agora falta o mais importante que é pôr em prática este projecto”.

O responsável fez questão de agradecer a todos os parceiros públicos e privados que tornaram possível este projecto. Refira-se que só a direcção do Agrupamento de Escolas de Freixo conseguiu arrecadar de forma autónoma 100 mil euros, que adiciona às verbas do Orçamento de Estado e receitas próprias, para pôr em prática este e outros projectos relacionados com a tecnologia e inovação.

O presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Victor Mendes, destacou que “este é um dia muito especial, porque vale a pena acreditar que é possível um futuro melhor”. A propósito do projecto, o autarca limiano frisou que “este é segura- mente o melhor investimento que as entidades, quer públicas, quer privadas, podem fazer, pois é trata-se da educação e profissionalização dos nossos jovens”.

