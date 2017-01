Feira do Fumeiro de Montalegre vale retorno de três milhões

A Câmara Municipal de Montalegre concluiu ontem, na Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro de Braga, uma dupla operação de promoção da XXVI Feira do Fumeiro de Montalegre, depois de, na quinta-feira, ter revelado o programa deste certame na cidade do Porto. O presidente da Câmara, Orlando Alves, destacou a importância de “um abraço da urbe ao mundo rural” para o sucesso de uma que representa um retorno financeiro para a região na ordem dos três milhões de euros.

Com 91 expositores presentes, a Feira do Fumeiro de Montalegre decorre entre os dias 26 e 29 de Janeiro, estando prevista a comercialização de mais de 60 mil quilos de produto.

O edil montalegrense entende que a Feira do Fumeiro é um factor “construção de uma identidade para a nossa terra”.

“O país barrosão” com “problemas de povoamento” nas suas 135 aldeias precisa do “conhecimento e do poder de compra” das cidades, destacou o presidente da Câmara Municipal de Montalegre na conferência de imprensa realizada na Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro.

A XXVI Feira d o Fumeiro de Montalegre conta na edição deste ano com um novo espaço de animação coberto e continuará a praticar “preços obrigatórios” na venda de presuntos, enchidos, pão, folar, mel e outros produtos locais.

A título de exemplo, refira-se que o quilo do presunto inteiro será vendido a 14 euros, apenas dois mais que o praticado na primeira edição da Feira.

“Temos sabido aguentar a ânsia dos produtores”, adiantou Orlando Alves, destacando a política da organização em não permitir preços especulativos num certame que atrai milhares de pessoas e que se afirma como “o mais comercial” na região de Trás-os-Montes.

Entre os visitantes desta 26ª edição da Feira do Fumeiro de Montalegre estarão dois ministros. O Ministro Adjunto, Eduardo Cabrita, vem à sessão solene de abertura, no dia 26 de Janeiro. O titular da pasta do Ambiente, Matos Fernandes, desloca-se a Montalegre no dia 27.

O presidente da Câmara Municipal de Montalegre vê as visitas dos dois membros do Governo como o “reconhecimento da importância” da XVI Feira do Fumeiro.

