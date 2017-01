Velázquez em dúvida até a última

É uma dúvida que se vai manter até à última hora. O central Velázquez já treinou, ontem, no relvado com os restantes colegas de equipa do SC Braga, no entanto, mantém-se em dúvida e ainda não é certo que esteja a cem por cento para integrar o lote de opções de Jorge Simão para o dérbi minhoto de amanhã, com o Vitória SC, encontro que abre a segunda volta do campeonato.

Afastada a hipótese de rotura pelo departamento médico dos arsenalistas - lesão sofrida no último jogo com o Tondela - o uruguaio recupera de um problema muscular na coxa esquerda.

Segundo informações do clube bracarense, apenas hoje, no final do último treino de preparação para o jogo, é que se saberá a disponibilidade de Velázquez integrar a lista de convocados.

/> Com o central Ricardo Ferreira também lesionado e fora das opções, há apenas dois centrais disponíveis no plantel arsenalista: o sérvio Rosic e o jovem Artur Jorge.

Perante a crise no eixo da defesa e à imagem do que já sucedeu, deverá ser chamado da equipa B Bruno Wilson, central que já jogou dois jogos com a camisola da formação principal: foi titular frente ao Paços de Ferreira, na 13.ª jornada (vitória 3-0), e na Taça de Portugal, diante do Sp. Covilhã, encontro que ditou a eliminação do SC Braga da prova (derrota por 1-2).

No lote de lesionados continuam Mauro, Ricardo Ferreira e Djavan. Já o avançado Stojiljkovic, deverá voltar à titularidade, depois de ter sido lançado no jogo com o Tondela, nos últimos 30 minutos.

