Guimarães: Teatro Oficina franqueia portas à comunidade artística

De portas franqueadas à comunidade, o Teatro Oficina de Guimarães convoca todos os artistas do concelho com o objectivo de cartografar intérpretes, criadores e dramaturgos vimaranenses espalhados pela cidade, pelo país e pelo mundo. Assim, a partir desse mapa, o Teatro Oficina vai montar um encontro/residência de artistas do ‘Gangue de Guimarães’ que terá lugar de 29 de Maio a 10 de Junho.

Ora, este mapa de artistas integra a extensa programação do Teatro Oficina para 2017 apresentada ontem no Café Milenário pelo director executivo da companhia de teatro, Frederico Queirós, acompanhado do novo director artístico João Pedro Vaz.

Uma forte aposta na formação alargada a todo o concelho, cruzando com toda a programação; uma maior interacção com todas as áreas da oficina, desde as plásticas às performativas; e a ligação da companhia ao território são as três linhas de acção da programação do Teatro Oficina destacadas pelo director executivo da companhia de teatro.

De portas abertas à comunidade, o director artístico do Teatro Oficina quer discutir o que deve ser a companhia, cuja resposta resume a “esse lugar de onde se vê... Guimarães”.

João Pedro Vaz destacou os três projectos de criação que atravessam a programação d o Teatro Oficina: a Festa de Teatro Raul Brandão; Álbum de Família a partir da colecção de fotografia d’ A Muralha - Associação de Guimarães para a Defesa do Património; e a última produção do ano ‘Auto das Máscaras’ a partir da colecção de máscaras de José de Guimarães.

A Festa de Teatro de Raul Brandão acontece de 8 a 12 de Março num encontro de toda a família teatral de Guimarães reunida com o seu público para conhecer, discutir e representar e ver o teatro completo de uma autor assombrado.

No Álbum de Família, o impressionante espólio de fotografias d´A Muralha serve de inspiração a uma criação em duas partes interpretada pelos alunos das Oficinas do Teatro Oficina. A história da representação das famílias de Guimarães, a sua iconografia tornada performance de teatro e dança no pátio da Casa da Memória.

Na última produção do ano, tomando as máscaras da colecção como objectos profanos, o Teatro Oficina deixa o convite “aos bravos rapazes de Guimarães e o coro ‘Outra Voz’, para representar um novo auto que vale por todos os rituais de pa ‘ssagem, invadindo um museu com o mundo lá dentro. Nesta ‘dança’ de máscaras, João Pedro Vaz deixou o desafio aos nicolinos para integrarem esta festa profana.

