Protocolos com autarquias são vitais

Em dia de tomada de posse, o presidente da Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM), Bruno Alcaide, não se cansou de ‘disparar’ contra as políticas do ensino superior e desta vez nem as autarquias de Braga e de Guimarães escaparam. “A AAUM deve ser vista como uma entidade parceira das autarquias, exigimos compromissos sérios relativamente a vários assuntos”, assumiu Bruno Alcaide, lamentando o “sucessivo adiamento” da construção da sede. Em resposta, o reitor da UMinho, António Cunha, anunciou “para breve” a posse do terreno junto ao campus para aí realizar “o sonho” da AAUM.

Depois da equipa tomar posse, anteontem na reitoria da UMinho, Bruno Alcaide não se escusou a mandar recados: “não pode existir uma despreocupação com a interacção académica, demonstrando-se a inexistência de diálogo no que diz respeito, por exemplo, aos acessos à universidade”. Por isso, continuou o presidente, “a participação da academia deve-se verificar nas cidades de B raga e de Guimarães, sendo necessário o reforço da academia em Guimarães e isso só é possível com melhores condições”.

O financiamento ao ensino superior, o sistema de apoios sociais, bem como a necessária revisão do regulamento de atribuição de bolsas de estudo também mereceram atenção no discurso do presidente da AAUM, mostrando-se preocupado ainda com o abandono escolar. “Há falta de vontade e de estratégia claras para atacar o problema”, lamentou Bruno Alcaide.

O reitor, António Cunha, começou por elogiar o trabalho realizado por aquela AAUM, admitindo que “a UMinho orgulha-se desta associação”, evidenciando “o modo como de- correu o último acto eleitoral, que teve elevado nível de participação”. E António Cunha confessou: “aprendi a respeitar e a admirar a postura e modo de agir da AAUM. A colaboração é notável”. Por tudo isso, o reitor tem “esperança” de neste mandato conseguir “dar o pontapé de saída para o sonho da AAUM em construir uma sede”.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas