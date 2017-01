Novecentas crianças cantaram os Reis no Pavilhão Desportivo de Refojos

Cerca de 900 crianças do Agrupamento de Escolas de Cabeceiras de Basto protagonizaram esta tarde, dia 20 de janeiro, um magnífico espetáculo musical, onde cantaram os reis aos professores, educadores, pais e avós que se associaram à iniciativa promovida pelo Município de Cabeceiras de Basto, neste que foi o XVIII Encontro de Cantares de Reis das Escolas.



À semelhança dos anos anteriores, de vozes afinadas, trajadas à moda antiga, de cestas na mão e cabaças às costas, as crianças cantaram e encantaram o numeroso público que se juntou no Pavilhão Desportivo de Refojos.



A iniciativa teve como objetivo reviver a tradição e estimular a defesa do património cultural, promovendo a recolha e recriação dos cantares dos reis por parte das escolas e dos seus alunos. Pretendeu-se também preservar a memória coletiva do passado, enriquecer o presente e solidificar o futuro.



Cabeceiras de Basto viveu, assim, momentos de grande alegria e animação com as atuações de 14 grupos constituídos pelas crianças do pré-escolar e pelos alunos da Escola Básica do Arco de Baúlhe, da Escola Básica Padre Dr. Joaquim dos Santo s, da Escola Básica Profª. Filomena Mesquita, da Escola Básica de Cavez, da Escola Básica de Pedraça e da Escola Básica da Faia.



Os petizes interpretaram os mais genuínos cantares dos reis, levando o público a recordar memórias de outrora ao som das violas, tambores, ferrinhos e cavaquinhos. O público vibrou com o brilhante espetáculo, aplaudindo as atuações com grande entusiasmo.



De destacar o grande envolvimento das crianças, pais, professores, educadores e funcionários neste evento de grande sucesso.



O XVIII Encontro de Cantares de Reis das Escolas contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, Francisco Alves, dos vereadores, do presidente da Junta de Freguesia de Refojos de Basto, Outeiro e Painzela, dos membros da direção do Agrupamento de Escolas de Cabeceiras de Basto, familiares dos pequenos reis das escolas e público em geral.





De salientar que todos os grupos participantes receberam um prémio de presença no valor de 60 euros para a aquisição de material didático-pedagógico.



