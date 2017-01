Infantário da Santa Casa de Vila Verde recebe “prémio de mérito” da Fundação Ilídio Pinho

O infantário da Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde recebeu o “prémio de mérito” da fundação Ilídio Pinho pela participação no projecto “Química dos sentidos - um laboratório na escola, do 1º escalão, recebendo então o merecido galardão, no Auditório da Escola do Conservatório de Música do Porto.



Instituído em 2002/2003, em parceria com o Ministério da Educação, através da celebração de um Protocolo de colaboração, o Prémio “Ciência na Escola” rapidamente cresceu e se consolidou a nível nacional. A partir de 2013/2014, o Ministério da Economia passou a integrar o Prémio através de um Protocolo tripartido, reconhecida a importância que a iniciativa poderá vir a ter no tecido económico e social nacional.



O Prémio “Ciênc ia na Escola”, através do trabalho competente e entusiástico de milhares de professores e alunos, teve já, e certamente continuará a ter, uma influência determinante na preparação dos jovens que terão de enfrentar os enormes desafios colocados às modernas sociedades do conhecimento que Portugal tem como referência para o seu desenvolvimento.

“Fantástico, a nossa equipa está de parabéns e os nossos meninos também são os vencedores”, foi desta forma entusiástica que o Provedor Bento Morais classificou este prémio. “É o culminar de muito trabalho e dedicação de toda a nossa equipa. Estou muito orgulhoso.”



O direcção do infantário da Santa Casa de Vila Verde apresenta publicamente felicitações a toda a equipa de colaboradores.





