À descoberta... da Capela de S. Sebastião das Carvalheiras

A iniciativa ‘À Descoberta de Braga’ levou ontem até à Capela de São Sebastião das Carvalheiras dezenas de bracarenses que quiseram conhecer melhor esta pérola do património, que apesar de se localizar no centro da cidade é ainda desconhecida de muitos.

Esta visita guiada, conduzida por Rui Ferreira, marcou o encerramento das festas em honra de S. Sebastião, que este ano coincidiram com as comemorações do III Centenário da Reedificação da Capela e S. Sebastião das Carvalheiras. Foi precisamente na sexta-feira que se completaram os 300 anos da bênção deste templo pelo então arcebispo primaz, D. Rodrigo de Moura Telles.

A elevada adesão de populares à visita guiada de ontem de manhã é ilustrativa do sucesso que a iniciativa ‘À descoberta de Braga’ alcançou. A vereadora da Cultura, Lídia Dias, considera que tal também mostra que a comunidade bracarense está atenta ao trabalho que o Município está a fazer no âmbito do seu património e da cultura. Esta iniciativa, em concreto, “tem revelado tesouros que Braga tem e que ainda não são conhecidos como merecem”, referiu ao ‘CM’.

Lídia D ias realçou ainda que a visita de ontem complementou a sessão teórica que decorreu na passada quinta-feira à noite, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, uma sessão que contou também com a participação de Rui Ferreira, do cónego Manuel Joaquim Costa e do professor José Machado, da Associação Cultural e Festiva ‘Os Sinos da Sé’.

Quem participou na iniciativa de ontem teve oportunidade constatar o excelente resultado que as obra de reabilitação produziram neste templo. Para além de o exterior arranjado, no interior também os altares laterais foram reabilitados, o último dos quais dedicado a Nossa Senhora da Ajuda.

O objectivo da Irmandade de S. Sebastião e Nossa Senhora da Ajuda é avançar agora para a reabilitação do altar-mor, onde se destaca um imponente painel com a imagem de S. Sebastião. As intervenções realizadas têm sido possíveis com apoios do Município e da Direcção Geral de Cultura.

Apesar de não estar habitualmente aberta ao público, esta capela pode ser apreciada todos os sábados ao final do dia, pois as portas abrem-se para a celebração da eucaristia às 19.15 horas. A excepção é o mês de Agosto.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas