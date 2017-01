Em marcha pelos direitos fundamentais

Mulheres, mas também homens, juntaram-se, ontem, à Marcha das Mulheres em Braga, gritando palavras de ordem como “Lugar da mulher é onde ela quiser”.

A luta fez-se em várias línguas e houve até quem trouxesse os seus cartazes, pondo Braga na rota da iniciativa internacional ‘Women’s March on Washington’ que decorreu em cerca de 300 cidades de 32 países do mundo.

Em nome da organização local de Braga, Liliana Rodrigues explicou mostrou-se satisfeita com a adesão a uma iniciativa que teve três assembleias abertas preparatórias e que ontem mesmo abriu, no final, o microfone a quem quis expor a sua opinião, numa lógica democrática e de participação colectiva.

Liliana Rodrigues denuncia “uma conjuntura política de opressão contra as mulheres” com “uma onda de direita não só nos Estados Unidos da América (EUA), mas também na América Latina”.

Para esta activista, a violência cont ra as mulheres é estrutural e a prová-lo esta o facto de Donald Trump ter sido acusado de várias situações de assédio contra mulheres, mas não deixou de ser democraticamente eleito para a Presidência dos EUA.

Para Leonor Sousa, uma das participantes na marcha em Braga, “o mais interessante é ser uma iniciativa intersectorial, não só para as mulheres, mas contra a discriminação de raças, classes etárias e até pelo ambiente, agregando diferentes ideais”.

Com Sara Correia saíram ontem à rua três gerações, já que trouxe a filha, de quatro anos, e a mãe, pondo em prática a decisão tomada em 2007 de se tornar um membro mais activo da sociedade numa causa que lhe é querida.

Sara Correia considera que a mentalidade não acompanhou a evolução, mesmo em termos de leis. “Apesar dos avanços legais, ainda estamos muito atrasados na atitude perante as mulheres, não só por parte dos homens, mas das próprias mulheres” explicou.

