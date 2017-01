Braga foi um dos distritos onde mais subiu o preço das casas

Braga é um dos distritos onde os preços das casas mais subiu no terceiro trimestre de 2016, em termos homólogos. A lista inclui também, ao nível do Minho, o distrito de Viana do Castelo que, juntamente com Lisboa - a líder da lista - Faro e Porto, são também os que registam maior subida acumulada.

Os dados são da Confidencial Imobiliário apontando, neste período período, que o aumento do preço das casas variou entre “um mínimo de 2% no distrito de Coimbra e 14% no de Lisboa”, de acordo com os dados apurados no âmbito do Índice de Preços Residenciais.

Além de Lisboa, os distritos com maior aumento do preço das casas foram Faro, que também cresceu a dois dígitos, com um aumento de 11,1%, e Braga, que verificou uma valorização homóloga de 6,9%.

“A par de Coimbra, apenas o distrito do Porto apresenta uma subida inferior a 3% (nomeadamente de 2,9%), com todos os restantes distritos a registarem aumentos homólogos entre 3% e 6,6%”, revelou o Índice de Preços Residenciais.

Para a Confidencial Imobiliário, o aumento do preço das casas “é já uma realidade transversal a todo o país”, com subidas a ocorrerem em todos os distritos de Portugal continental.

Em termos acumulados entre o mínimo de mercado atingido em cada distrito e o terce iro trimestre de 2016, “os preços apresentam subidas em todas as regiões, com recuperações que são bastante mais acentuadas”, indicou a Confidencial Imobiliário, acrescentando que “as valorizações variam entre 22% e 4,2%, com os extremos a serem, respectivamente, ocupados por Lisboa e Évora”.

“A valorização apurada para o total do mercado nacional reflecte esta transversalidade, com um aumento homólogo dos preços das casas de 7,5% em Setembro de 2016 e uma subida acumulada de 11,1%”, informou a Confidencial Imobiliário, indicando que “esta subida homóloga foi mesmo a mais elevada dos últimos 15 anos, embora se destaque que, apesar da evolução positiva, os preços a nível nacional, estão ainda assim 13,5% abaixo do patamar de 2007”.

O Índice de Preços Residenciais da Confidencial Imobiliário é apurado com base nos preços efectivos de transação, informação que resulta do SIR - Sistema de Informação Residencial que regista dados de oferta e vendas, com detalhe à freguesia, através de um levantamento de informações junto de promotores, mediadores e avaliadores imobiliários, além da banca.

A Confidencial Imobiliário é uma empresa independente, especializada na produção e difusão de indicadores de análise do mercado imobiliário.



