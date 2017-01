Colisão traseira mata jovem na A7

Um jovem de 27 anos de idade perdeu a vida em consequência de um acidente de viação, registado na madrugada de ontem, na A7, na área do concelho de Guimarães.

A colisão traseira aconteceu ao quilómetro 56.42 na zona de S. Faustino, na ligação da A7 para a A11, no sentido Guimarães-Fafe, por volta das 00.40 horas de ontem.

A vítima mortal é condutor de uma das duas viaturas envolvidas no acidente, que, ao que tudo indica, estaria parada devido a uma avaria e acabou por sofrer o embate de outro carro.

Desta colisão resultou ainda um ferido ligeiro, o outro condutor, tratando-se de outro jovem de 24 anos de idade que foi transportado ao Hospital de Guimarães.

Ao acidente acorreram os Bombeiros Voluntários de Guimarães, que mobilizaram uma ambulância e a viatura de desencarce ramento num total de oito operacionais; outra ambulância do INEM sediada no Hospital de Guimarães e a equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do mesmo hospital.

Apesar da pronta assistência, a vítima morreu no local, tendo o óbito sido decretado pelo médico da VMER.

De acordo com o que foi possível apurar, a vítima era residente no concelho de Vila Nova de Famalicão.

A registar o acidente esteve a GNR, através do Posto de Trânsito de Fafe.

No local estiveram também elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito de Braga a quem compete investigar as circunstâncias do acidente mortal.

O corpo da vítima mortal foi removido pelos Bombeiros Voluntários de Guimarães para a morgue do Hospital local.

